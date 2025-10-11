11 de octubre de 2025 - 15:41

El último adiós a Miguel Ángel Russo: despedida en La Bombonera y descanso en Pilar

Las cenizas de Miguel Ángel Russo serán esparcidas en el estadio de Rosario Central, por decisión de la familia.

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a los 69 años

Por Redacción Deportes

Los restos del histórico entrenador Miguel Ángel Russo descansan en el Cementerio de Pilar, donde fue cremado y parte de sus cenizas serán esparcidas en el estadio de Rosario Central. La decisión de la familia busca cumplir uno de los deseos más profundos del técnico, cuya vida profesional estuvo marcada por su identificación con el club rosarino.

Miguel Ángel Russo
En Lanús comenzó a desandar su camino como director técnico y logró devolverlo a Primera.

El velatorio a Miguel Ángel Russo

El cuerpo del ex director técnico fue retirado de La Bombonera este viernes, luego del velorio que comenzó el jueves con una multitudinaria despedida de hinchas del fútbol argentino y continuó al día siguiente con una ceremonia más íntima para sus familiares. Russo, fallecido el miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer, fue despedido con una demostración masiva de afecto y respeto.

Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Las delegaciones de los distintos equipos

A lo largo del velatorio se presentaron delegaciones de los planteles de Boca Juniors, Rosario Central, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, además de cientos de aficionados que llevaron camisetas de los equipos en los que Russo dejó su huella. La Bombonera se transformó en un escenario de homenaje colectivo, donde se mezclaron los colores y las historias del fútbol argentino.

Russo, Russo querido, lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida”, corearon los hinchas xeneizes cuando el féretro comenzó su salida del estadio rumbo a Pilar. Ese cántico resumió el reconocimiento de un público que lo consideró un símbolo de compromiso, trabajo y serenidad.

