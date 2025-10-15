15 de octubre de 2025 - 19:04

Fútbol: dos argentinos se destacan entre las 60 grandes promesas del mundo

Los deportistas, que se encuentran en el fútbol argentino, fueron incluidos en un listado elaborado por The Guardian.

Diario LA (17)
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El periódico británico The Guardian elaboró un listado con las 60 mayores promesas del fútbol mundial nacidas en el año 2008, e incluyó a dos jugadores nacidos en Argentina. Se trata de Thomas de Martis de Lanús, y de Matías Satas de Boca Juniors.

La publicación, integrada por muchos nombres de todo el mundo que resultan desconocidos para el común de la gente, cuenta con declaraciones de periodistas especializados, otros futbolistas, y diversos directivos. Se trata de un análisis pormenorizado de deportistas alrededor del globo.

Thomás De Martis, el mejor prospecto Granate:

image

En cuanto a los que están en el fútbol argentino, el que primero se destaca es Thomas de Martis, jugador de Lanús. Al respecto, el diario asegura: "La vida de De Martis gira en torno a los goles. Se le ha descrito como el ´nuevo Lautaro Martínez´ y está marcando goles por diversión con las selecciones juveniles de Argentina. Marcó contra Chile, Brasil y Valencia en el prestigioso torneo COTIF de este año y, al momento de escribir estas líneas, suma 11 goles en 13 partidos con la selección argentina sub-17", destacando su gran faceta anotadora.

Además, el comentario continúa con lo que podría lograr en el futuro. "Sueña con triunfar en el Mundial Sub-17 de Catar en noviembre, escenario de la gloria de la selección absoluta hace tres años. Ya entrena con el primer equipo a las órdenes de Mauricio Pellegrino y ha debutado en la máxima categoría. Nació en Mar del Plata, conocida como ´la ciudad feliz´, a orillas del Atlántico Sur, y si sigue marcando, es probable que traiga felicidad a mucha gente en el futuro. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, declaró: ´Thomás es la promesa más prometedora del fútbol argentino; ya es un 'killer' frente al arco´".

Matías Satas, la promesa Xeneize:

image

El otro Albiceleste presente en el listado es el defensor de Boca Matías Satas, que destacó por su historia de vida: "Ha sido elogiado por su actitud dentro y fuera de la cancha. Es, sin duda, un jugador talentoso, pero también muy respetuoso. Su padre es policía y su madre, maestra, y su esfuerzo lo ha convertido en el primer jugador nacido en 2008 en firmar un contrato profesional con Boca", contaron.

Satas ya integró la convocatoria del Xeneize, lo que lo catapultó al informe. "Ya ha sido convocado al primer equipo y Luís Lúquez, quien trajo a Satas a Boca a los cinco años, afirma que tiene todas las cualidades para triunfar al máximo nivel".

En cuanto a sus principales características, The Guardian aseguró: "Un defensor fuerte, con una buena zurda y con 1,85 m, es bueno en el juego aéreo y capaz de anotar a balón parado. Líder, es el capitán de la Selección Argentina sub-17 y tuvo una excelente actuación en el torneo COTIF 2025. Antonio Barijho, uno de sus entrenadores en Boca, afirma: ´Matías es un defensor típico de Boca, de los que impresionaron a Pep Guardiola en el Mundial de Clubes. Lucha por cada balón como si fuera el último de su vida´".

Las 60 promesas del fútbol mundial nacidas en 2008:

  • Thomás De Martis, delantero, Lanús (Argentina)
  • Matías Satas, defensor, Boca Juniors (Argentina)
  • Ibrahim Mbaye, delantero, Paris Saint-Germain (Francia)
  • Haine Eames, mediocampista central, Central Coast Mariners (Australia)
  • Jorthy Mokio, mediocampista central, Ajax (Países Bajos)
  • Nathan De Cat, mediocampista central, Anderlecht (Bélgica)
  • Angelo Candido, defensor, São Paulo (Brasil)
  • Gabriel Mec, delantero, Grêmio (Brasil)
  • Kauã Prates, defensor, Cruzeiro (Brasil)
  • Kaloyan Bozhkov, mediocampista defensivo, Dinamo Zagreb (Croacia)
  • Antone Bossenberry, mediocampista ofensivo, Toronto FC (Canadá)
  • Wei Xiangxin, delantero, Meizhou Hakka (China)
  • Santiago Londoño, delantero, Envigado (Colombia)
  • Leon Jakirovic, defensor, Dinamo Zagreb (Croacia)
  • Jacob Ambæk, delantero, Brøndby (Dinamarca)
  • Juan Riquelme Angulo, delantero, Independiente del Valle (Ecuador)
  • Otto Tiitinen, mediocampista central, Ilves (Finlandia)
  • Djylian N’Guessan, delantero, Saint-Étienne (Francia)
  • Alexis Vossah, mediocampista, Toulouse (Francia)
  • Saba Kharebashvili, lateral izquierdo, Dinamo Tbilisi (Georgia)
  • Ebu Bekir Is, mediocampista central, Eintracht Frankfurt (Alemania)
  • Lennart Karl, mediocampista ofensivo, Bayern Munich (Alemania)
  • Matteo Palma, defensor central, Udinese (Italia)
  • Luis Suazo, mediocampista/volante, Braga (Portugal)
  • Francesco Camarda, delantero, Lecce (cedido por Milan) (Italia)
  • Samuele Inácio, delantero, Borussia Dortmund (Alemania)
  • Andrea Natali, defensor, AZ Alkmaar (cedido por Bayer Leverkusen) (Países Bajos)
  • Alynho Haidara, delantero, FC Mainz 05 Jacqueville (Costa de Marfil/Alemania)
  • Kento Nishioka, mediocampista, Júbilo Iwata (Japón)
  • Dastan Satpayev, delantero, Kairat (Kazajistán)
  • Ndjicoura Raymond Bomba, delantero, Bayer Leverkusen (Alemania)
  • Alex Gutiérrez, delantero, Cruz Azul (México)
  • José Mancilla, mediocampista, Pumas UNAM (México)
  • Gilberto Mora, mediocampista ofensivo, Club Tijuana (México)
  • Moncef Zekri, lateral/volante, Mechelen (Bélgica)
  • Ruud Nijstad, defensor central, Twente (Países Bajos)
  • Sean Steur, mediocampista ofensivo, Ajax (Países Bajos)
  • Einar Fauskanger, arquero, Haugesund (Noruega)
  • Oskar Pietuszewski, extremo, Jagiellonia Bialystok (Polonia)
  • Daniel Banjaqui, lateral derecho, Benfica (Portugal)
  • Bernardo Lima, mediocampista, Porto (Portugal)
  • José Neto, lateral izquierdo, Benfica (Portugal)
  • Rares Coman, mediocampista, Sassuolo (Italia)
  • Amara Diouf, delantero/extremo, actualmente sin club (Senegal)
  • Aleksa Damjanovic, delantero, Red Star Belgrade (Serbia)
  • Vasilije Kostov, mediocampista, Red Star Belgrade (Serbia)
  • Emile Witbooi, extremo, Cape Town City (Sudáfrica)
  • Dro Fernández, mediocampista, Barcelona (España)
  • Toni Fernández, extremo/enganche, Barcelona (España)
  • Nico Guillén, mediocampista, Sevilla (España)
  • Love Arrhov, mediocampista ofensivo, Brommapojkarna (a préstamo de Eintracht Frankfurt) (Suecia/Alemania)
  • Axel Brönner, mediocampista central, IFK Norrköping (Suecia)
  • Olivier Mambwa, lateral izquierdo, Young Boys (Suiza)
  • Deniz Dönmezer, arquero, Kayserispor (Turquía)
  • Furkan Kocak, mediocampista ofensivo, Galatasaray (Turquía)
  • Julian Hall, delantero, New York Red Bulls (Estados Unidos)
  • Jude Terry, mediocampista, Los Angeles FC (Estados Unidos)
  • Sadriddin Khasanov, delantero, Bunyodkor (Uzbekistán)
  • Henrry Díaz, mediocampista, Monagas (Venezuela)
  • Tran Gia Bao, delantero, Hoang Ahn Gia Lai (Vietnam)
