Fútbol: dos argentinos se destacan entre las 60 grandes promesas del mundo

Los deportistas, que se encuentran en el fútbol argentino, fueron incluidos en un listado elaborado por The Guardian.

El periódico británico The Guardian elaboró un listado con las 60 mayores promesas del fútbol mundial nacidas en el año 2008, e incluyó a dos jugadores nacidos en Argentina. Se trata de Thomas de Martis de Lanús, y de Matías Satas de Boca Juniors.

La publicación, integrada por muchos nombres de todo el mundo que resultan desconocidos para el común de la gente, cuenta con declaraciones de periodistas especializados, otros futbolistas, y diversos directivos. Se trata de un análisis pormenorizado de deportistas alrededor del globo.

Thomás De Martis, el mejor prospecto Granate: image En cuanto a los que están en el fútbol argentino, el que primero se destaca es Thomas de Martis, jugador de Lanús. Al respecto, el diario asegura: "La vida de De Martis gira en torno a los goles. Se le ha descrito como el ´nuevo Lautaro Martínez´ y está marcando goles por diversión con las selecciones juveniles de Argentina. Marcó contra Chile, Brasil y Valencia en el prestigioso torneo COTIF de este año y, al momento de escribir estas líneas, suma 11 goles en 13 partidos con la selección argentina sub-17", destacando su gran faceta anotadora.

Además, el comentario continúa con lo que podría lograr en el futuro. "Sueña con triunfar en el Mundial Sub-17 de Catar en noviembre, escenario de la gloria de la selección absoluta hace tres años. Ya entrena con el primer equipo a las órdenes de Mauricio Pellegrino y ha debutado en la máxima categoría. Nació en Mar del Plata, conocida como ´la ciudad feliz´, a orillas del Atlántico Sur, y si sigue marcando, es probable que traiga felicidad a mucha gente en el futuro. El presidente de Lanús, Nicolás Russo, declaró: ´Thomás es la promesa más prometedora del fútbol argentino; ya es un 'killer' frente al arco´".

Matías Satas, la promesa Xeneize: image El otro Albiceleste presente en el listado es el defensor de Boca Matías Satas, que destacó por su historia de vida: "Ha sido elogiado por su actitud dentro y fuera de la cancha. Es, sin duda, un jugador talentoso, pero también muy respetuoso. Su padre es policía y su madre, maestra, y su esfuerzo lo ha convertido en el primer jugador nacido en 2008 en firmar un contrato profesional con Boca", contaron.