20 de octubre de 2025 - 17:31

Sufre Boca: Leandro Paredes enciende alarmas y podría perderse el Superclásico ante River

Leandro Paredes, figura y capitán de Boca, deberá ser cuidadoso en la próxima jornada, porque en caso de ver la amarilla, llegaría a las cinco.

Leandro Paredes en alerta. Tiene 4 amarillas y podría perderse el superclásico ante River.&nbsp;

Leandro Paredes en alerta. Tiene 4 amarillas y podría perderse el superclásico ante River. 

Foto:

Independiente Rivadavia - Boca Juniors

Independiente Rivadavia - Boca Juniors

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

En un partido intenso y cargado de emociones, el Pirata le gana a Boca en la Bombonera. 

Golpazo al corazón Xeneize: Belgrano pisó fuerte y derrotó a Boca por 2-1 en La Bombonera

Por Redacción Deportes
Emotivo homenaje de todo el mundo Boca para Miguel Ángel Russo. 

Video: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo de Boca ante Belgrano

Por Gustavo Villarroel
Paredes I
Leandro Paredes, figura y capitán de Boca.

Leandro Paredes, figura y capitán de Boca.

El mediocampista de Boca vio la tarjeta amarilla en la última jugada de la primera parte, donde se enganchó con Lucas Passerini en una contra del Pirata donde ninguno tenía ni estaba disputando la pelota.Para nada fue el partido del cinco. Con un gol en conta y una amarilla dejan en evidencia que no volvió de la mejor forma de la selección nacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca perdió en su cancha contra Belgrano y sufre por la clasificación a la Copa Libertadores. 

Un dolor de cabeza: cuántos puntos le faltan a Boca para asegurarse jugar la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Deportes
el temible delantero argentino que le convirtio al psg y paso sin pena ni gloria por boca y river

El temible delantero argentino que le convirtió al PSG y pasó sin pena ni gloria por Boca y River

Por Emanuel Cenci
La familia de Russo realizó la última despedida al mítico DT de Boca

La familia de Miguel Ángel Russo cumplió su último deseo en la Bombonera

Por Cristian Reta
conmovedora confesion de un ayudante de miguel angel russo: nunca demostro dolor

Conmovedora confesión de un ayudante de Miguel Ángel Russo: "Nunca demostró dolor"

Por Redacción Deportes