Sufre Boca: Leandro Paredes enciende alarmas y podría perderse el Superclásico ante River

Leandro Paredes, figura y capitán de Boca, deberá ser cuidadoso en la próxima jornada, porque en caso de ver la amarilla, llegaría a las cinco.

Leandro Paredes en alerta. Tiene 4 amarillas y podría perderse el superclásico ante River.

Leandro Paredes está en la cuerda floja respecto a las sanciones disciplinarias en la antesala del Superclásico: el Xeneize debe jugar contra Estudiantes y no puede ver la amarilla.

Desde la llegada del campeón del mundo al Xeneize, ya acumula cuatro amonestaciones por el Torneo Clausura y en caso de llegar a la quinta, deberá cumplir una fecha de sanción.

El mediocampista de Boca vio la tarjeta amarilla en la última jugada de la primera parte, donde se enganchó con Lucas Passerini en una contra del Pirata donde ninguno tenía ni estaba disputando la pelota. Para nada fue el partido del cinco. Con un gol en conta y una amarilla dejan en evidencia que no volvió de la mejor forma de la selección nacional.