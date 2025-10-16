16 de octubre de 2025 - 12:52

La familia de Miguel Ángel Russo cumplió su último deseo en la Bombonera

  1. La familia del mítico entrenador realizó una ceremonia privada en el estadio xeneize, donde se esparcieron parte de sus cenizas.
Por Cristian Reta

Este homenaje, realizado en estricta privacidad, incluyó el esparcimiento de parte de sus cenizas en el campo de juego del club de La Ribera, cumpliendo así con uno de los deseos del exdirector técnico, fallecido el pasado miércoles 8 de octubre a los 69 años.

La presencia de Leandro Paredes en el homenaje

Durante la ceremonia, la familia fue recibida por el capitán de Boca, Leandro Paredes, quien se acercó al estadio para brindar sus condolencias y acompañar el momento. El mediocampista, según informó el periodista Leandro Aguilera, abrió las puertas del vestuario local para recibir a los allegados del exentrenador.

Paredes no había podido asistir al velatorio de la semana anterior debido a sus compromisos con la Selección argentina, que disputó la fecha FIFA durante esos días.

Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Por otra parte, cabe señalar que el adiós a Russo no se limitará a Boca, ya que la familia confirmó que sus cenizas también serán esparcidas en otros estadios donde el técnico dejó una huella profunda. Entre ellos se encuentra Rosario Central, institución en la que fue jugador y entrenador, y donde alcanzó gran afecto de los hinchas. El propio presidente del club rosarino, Gonzalo Belloso, adelantó horas después del fallecimiento que se realizaría un acto similar en el Gigante de Arroyito para honrar su memoria.

Además, los homenajes se repetirán en los estadios de Lanús y Estudiantes de La Plata, dos equipos clave en la trayectoria del entrenador. En el conjunto platense, Russo se destacó tanto como jugador como técnico, mientras que en Lanús dejó una recordada etapa que marcó el crecimiento futbolístico del club.

