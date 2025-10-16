La familia de Miguel Ángel Russo cumplió su último deseo en la Bombonera

En un gesto cargado de simbolismo y emoción, la familia de Miguel Ángel Russo despidió por última vez al histórico entrenador con una ceremonia íntima en la Bombonera, el estadio donde dirigió su último partido al frente de Boca Juniors.

Este homenaje, realizado en estricta privacidad, incluyó el esparcimiento de parte de sus cenizas en el campo de juego del club de La Ribera, cumpliendo así con uno de los deseos del exdirector técnico, fallecido el pasado miércoles 8 de octubre a los 69 años.

En una ceremonia íntima, la familia de Miguel Russo esparció, parte de las cenizas, en La Bombonera. También llevarán sus cenizas al Gigante de Arroyito, al estadio de Lanús y Estudiantes de La Plata.

Leo Paredes los recibió en el vestuario local y les dio sus condolencias.… pic.twitter.com/lLKDWvkvSp — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 16, 2025 La presencia de Leandro Paredes en el homenaje Durante la ceremonia, la familia fue recibida por el capitán de Boca, Leandro Paredes, quien se acercó al estadio para brindar sus condolencias y acompañar el momento. El mediocampista, según informó el periodista Leandro Aguilera, abrió las puertas del vestuario local para recibir a los allegados del exentrenador.

Paredes no había podido asistir al velatorio de la semana anterior debido a sus compromisos con la Selección argentina, que disputó la fecha FIFA durante esos días.

2025_10_251009005-scaled Velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera Noticias Argentinas Por otra parte, cabe señalar que el adiós a Russo no se limitará a Boca, ya que la familia confirmó que sus cenizas también serán esparcidas en otros estadios donde el técnico dejó una huella profunda. Entre ellos se encuentra Rosario Central, institución en la que fue jugador y entrenador, y donde alcanzó gran afecto de los hinchas. El propio presidente del club rosarino, Gonzalo Belloso, adelantó horas después del fallecimiento que se realizaría un acto similar en el Gigante de Arroyito para honrar su memoria.