Fin del misterio: Matías Soulé reveló en qué selección jugará entre Argentina e Italia

Tras el anuncio de la última convocatoria de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de octubre, el representante de Matías Soulé pegó el grito en el cielo al observar que el joven marplatense no formaría parte del plante de la Selección argentina para los encuentros ante Venezuela y Puerto Rico.

Lo cierto es que el atacante vive un gran momento en la Roma y el manager puso en duda el futuro del delantero en el ámbito internacional argentino: ”Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como la Roma y merece una oportunidad” , dijo en una entrevista con Corriere dello Sport.

No conforme con eso, el agente coqueteó con la posibilidad de que Soulé decidiera aceptar la propuesta de Italia : ”Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado por la Selección de Italia” .

Ante el revuelo que generaron la declaraciones de Martín Guastadisegno, el propio jugador decidió hablar por primera vez del tema en los medios para manifestar su deseo más profundo: “Agradezco mucho a Italia, pero quiero seguir trabajando para ser convocado por Scaloni . Entiendo que no es fácil, porque hay muchísimos grandes jugadores en la pelea, pero ese es mi objetivo” , le dijo a Il Messaggero.

Sobre el posible llamado de la Azzurra, Soulé contó: “Le dije a Luciano Spalletti hace dos años que quería jugar para Argentina y ese sigue siendo mi pensamiento ahora” . Además, el atacante aseguró que su representante “estaba enojado” al momento de hablar públicamente y que no transmitió el mensaje correcto.

Matías Soulé, figura de la Roma Matías Soulé, figura de la Roma

El ex Vélez formó parte de las selecciones juveniles, aunque todavía no sumó minutos en la Mayor, pero podría ser convocado en futuros llamados, ya que hoy es una de las grandes promesas del fútbol italiano tras su llegada a la Roma.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina?

Los dirigidos por Lionel Scaloni tienen próximos encuentros amistosos donde buscará probar variantes tácticas, observar nuevas alternativas y consolidar la base del plantel que jugará el Mundial 2026.

Selección Argentina - Lionel Scaloni Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Esta será una oportunidad clave para evaluar la adaptación de los recién convocados y la respuesta colectiva del grupo, en un contexto de recambio generacional progresivo. En este contexto, al combinado nacional le espera una gira por Asia y África entre el 10 y 18 de noviembre. La primera parada será en Luanda, para enfrentar al local Angola, y la segunda iba a ser en Kerala, para chocar con India, aunque este encuentro fue cancelado y resta oficializar al nuevo rival, que podría ser Marruecos.