14 de octubre de 2025 - 23:13

La Selección Argentina derrotó a Puerto Rico por 6-0 con una verdadera exhibición de juego colectivo

La Selección Argentina goleó a Puerto Rico en Miami por 6-0 con dobletes de Mac Allister y Lautaro Martínez. Los otros goles: Montiel y Echevarria.

La Selección Argentina se puso en ventaja rápidamente con goles de Mac Allister y Montiel. 

Foto:

Gentileza.
Lionel Messi espera dar algunos pasos en el amistosos de este martes ante Puerto Rico

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Nuevo récord mundial para el capitán: Leo Messi, el máximo asistidor en la historia de las selecciones nacionales. 

Lionel Messi, el máximo asistidor en la historia de las selecciones nacionales: nuevo récord en su carrera

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

La curiosa variante de la Selección Argentina ante Puerto Rico, pensando en el Mundial

Por Redacción Deportes
image
La Selección Argentina se floreó en Miami y goleó a Puerto Rico por 6-0.

El primer partido de la historia entre la Selección Argentina y Puerto Rico

La Selección Argentina se enfrentó por primera vez en la historia con Puerto Rico, en el Chase Stadium de Inter Miami, en el cierre de la doble fecha FIFA de octubre y no tuvo piedad: goleada 6-0 con caras nuevas en el equipo. Debutaron José López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses.

Tal como lo había anticipado, Lionel Scaloni aprovechó el amistoso para probar alternativas de cara a la definición de la lista para el Mundial 2026.

image

Como era de esperarse, Argentina manejó el ritmo del partido desde un inicio, pero Costa Rica sorprendió a todos a los 8 minutos. Antonetti recuperó en su campo y desde atrás de mitad de cancha remató al arco albiceleste. Buena reacción de Dibu Martínez ante lo que hubiese sido un verdadero golazo.

Más allá de dicho cimbronazo, la Selección continuó con su dominio absoluto y a los 14', tras un remate de Messi al travesaño, abrió el marcador con un cabezazo de Mac Allister para desviar la volea de sobrepique de Nicolás González.

image
Fiesta total de la Selección Argentina. Goleada ante Puerto Rico por 6-0.

A los 23', Argentina construyó una buena acción colectiva, Messi pinchó la pelota por encima de la defensa y Montiel definió de volea para el 2-0 parcial.

El 10 superó a Neymar y Landon Donovan y con 59 pases gol se convirtió en el jugador con más asistencias en la historia a nivel de selecciones nacionales. Transcurrida la media hora de juego, Messi buscó a Nico González en el segundo palo, el zurdo la bajó de cabeza para Flaco López, quien al no poder rematar le dejó servido un penal en movimiento a Mac Allister y este no falló. 3-0 y goleada de la Selección.

En el cierre de la primera mitad, Rivera probó con un remate de media distancia y Dibu Martínez tapó en dos tiempos tras un rebote largo.

El complemento comenzó con los debuts de Lautaro Rivero y Aníbal Moreno, quienes ingresaron por Otamendi y Lo Celso.

Más tarde también entraron Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Nahuel Molina en reemplazo de Simeone, López y Montiel.

A los 64', Moreno limpió la jugada a la derecha para Molina, el lateral colocó un centro pasado y, tras el remate de Nico González, convirtió Echevarría en contra de su arco para el 4-0 de la Selección.

A falta de 15 minutos, Scaloni dispuso otro debut: Facundo Cambeses ingresó en el arco y Dibu Martínez dejó la cancha.

El quinto tanto de Argentina llegó tras un gran pase de Messi a Nico González. El control del futbolista de Atlético de Madrid fue largo, pero la pelota le quedó a Lautaro Martínez (en offside) y el Toro no perdonó.

A los 83' Messi se volvió a vestir de asistidor y con un taco dejó de frente al Toro Martínez para que firme el 6-0. Game, set y partido para los campeones del mundo...

Todos los goles de la Selección Argentina ante Puerto Rico

