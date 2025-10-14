Lionel Messi, el máximo asistidor en la historia de las selecciones nacionales: nuevo récord en su carrera

Lionel Messi n o deja de romper barreras. El capitán argentino se ha consolidado como el futbolista con más asistencias en la historia a nivel de selecciones nacionales, un hito que subraya su rol no solo como goleador, sino como el máximo generador de juego del planeta.

Gracias a la asistencia que brindó en el reciente encuentro ante Puerto Rico , Leo Messi elevó su cuenta personal a 59 pases de gol con la camiseta de la Albiceleste, colocándose en solitario en la cima de este rubro estadístico.

Con esta marca, el astro argentino superó a dos grandes figuras del fútbol mundial que ahora comparten el segundo puesto: el estadounidense Landon Donovan y el brasileño Neymar , quienes registran un total de 58 asistencias cada uno en sus carreras con sus respectivas selecciones. Los otros que siguen en la lista son Sándor Kocsis con 51 y Ferenc Puskás con 50.

En cuanto a la Selección Argentina, la Pulga domina la tabla con los 59 pases gol , seguido por Ángel Di María con 28 y Diego Maradona con 26.

En la fecha FIFA ante Bolivia en el Monumental, Lautaro Martínez recibió la sexta asistencia del diez, mientras que Julián Álvarez festejó por tercera vez luego de un toque de Lionel.

image Nuevo récord mundial para el capitán: Leo Messi, el máximo asistidor en la historia de las selecciones nacionales. Gentileza.

Los lideres en este rubro son: Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero con 9, mientras que Ángel Di María suma 5, mientras que Carlos Tevez sigue con 4. En cuanto a países, 6 fueron ante Venezuela, 5 frente a Paraguay y 4 ante el elenco boliviano.

Además, con sus dos pases gol ante Bolivia, se metió en el cuarto puesto en este rubro en la historia de las Eliminatorias sudamericanas con 12, por detrás de James Rodríguez de Colombia (15) y Neymar de Brasil (19), Alexis Sánchez de Chile (15) y Luis Suárez de Uruguay (13).