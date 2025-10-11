Quién es el bartender que conquistó a Messi, a la Selección y sorprende con sus cocktails patagónicos

Hay quienes dicen que un buen trago puede contar una historia y en Bariloche esa historia tuvo aroma a rosa mosqueta, sauco y a tomillo patagónico de la mano de Ramiro Ferreri , un reconocido bartender que deslumbró a la Selección Argentina y a los invitados de la 12ª edición de " Bariloche a la Carta " (BALC).

Ferreri junto a Maru Ávila , reconocida bartender local de Bariloche, fusionaron talento y sensibilidad para crear cócteles que sorprendieron a todos desde el primer movimiento de coctelera al unir dos mundos: la alta coctelería y los sabores más puros de la Patagonia.

Ambos fueron los encargados de deleitar al fampress -periodistas, influencers y referentes gastronómicos- con su propuesta que se sumó y complementó a los platos gourmet que sirvieron distinguidos chefs del BALC .

Ferreri reparte su tiempo entre Buenos Aires -de donde es oriundo-, Bariloche, Uruguay y España. Y no hay dudas de que su vida, como sus tragos, combinan equilibrio y audacia.

Siempre viajar, conocer diferentes personas. Acá hay gastronómicos de la hostia, productores con una materia prima muy de nicho, así que es una re linda experiencia para mí", contó sobre por qué decidió ser parte de esta nueva edición del BALC.

En "Bariloche a la Carta", Ferreri fue parte del equipo que preparó los cocktails para la bienvenida del fampress y para una experiencia en Valle Encantado, en medio de la naturaleza.

Allí, entre montañas, los tragos fueron parte de una vivencia sensorial a través de tres versiones de cócteles creados junto a Maru Ávila, con base de gin y vodka Berlina -ambos patagónicos- y los cordiales: pomelo y tomillo, frutilla y flor de saúco, pera y cardamomo.

Si el gin se servía con tónica, el vodka se combinaba con extra brut Humberto Canale, otro producto regional. Todo tenía sentido.

“Me gustan mucho el sauco, la frambuesa, la rosa mosquesta. Bariloche estos últimos años se ha dedicado a producir destilados, bermudes, vinos, espumantes y sidras que ayudan mucho a conceptualizar bebidas, cócteles y especiales que reflejen lo autóctono”, explica Ferreri.

“Principalmente creo que Maru Ávila es una estudiosa de todo lo que da esta tierra. Macheamos ahí, hicimos un par de reuniones antes de definir un menú y lo trabajamos juntos.”

El espíritu de BALC y la nueva generación de bartenders

"Bariloche a la Carta" es, en esencia, una celebración de los sentidos y desde hace doce años reúne a cocineros, productores, sommeliers y bartenders de toda la Patagonia para mostrar el enorme potencial gastronómico de la región.

Ferreri lleva dos años como ejecutivo del bar del Hotel Catedral, y su participación en BALC surgió de esa conexión. “Un poco el venir a trabajar estos dos años me introdujo en lo que era Bariloche a la Carta y obviamente desde el hotel teníamos muchas ganas de participar junto con Rodrigo Toso, que es el jefe ejecutivo”, cuenta.

“Hay mucho productor de gin, de vodka, de vermouth, de sidra y de vinos que van muy bien con esto. De hecho, hoy hicimos una degustación de hidromiel fermentada. Creo que esas cosas acercan también al mundo bar al BALC, que tanto bien le hace a esta provincia y que un poco a todos nos pone al día de lo que este espacio nos da de materia prima y de recursos”, reflexiona Ferreri.

La referencia inevitable es Inés de los Santos, la gran figura de la coctelería argentina. “Hace muchísimos años que viene Inés, que es la reina de las barras en Argentina. Este año no coincidimos porque tenía un viaje a Hong Kong, pero creo que año tras año se va dando un poquito más de lugar a la coctelería”, dice.

El bartender de la Selección Argentina y cómo llegó a Messi

Cuando no está en la Patagonia, Ferreri divide su agenda entre Buenos Aires, Punta del Este y las Islas Baleares. “Hacemos el invierno de Argentina y el verano europeo en las Islas Baleares. Hacemos Punta del Este en el verano de América”, resume.

Esa curiosidad viajera y su pasión por los sabores lo llevaron a convertirse en uno de los bartenders más reconocidos del país. Su oficio, más que un trabajo, es un modo de vivir y cuando se lo ve agasajando a quien tiene enfrente, se nota.

Quizás por eso fue elegido por muchos de los jugadores de la Selección Argentina para estar a cargo de la barra de sus casamientos. Incluso, fue el bartender que deleitó a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en su boda en Rosario.

“En un momento nos llegó un pedido de presupuesto para un cliente especial en Rosario, pero no me dijeron el nombre. Algunos meses después vi que se casaba Messi y me agarró el fomo. Finalmente, seis meses después me llegó la noticia de que eran ellos”, recuerda.

“Fue una oportunidad de mostrar lo que hacemos a un público muy puntual, muy exclusivo. Fue muy lindo”, resume sobre su paso por la boda de Messi.

Antes ya había trabajado en el casamiento de Fernando Gago y Gisela Dulko, y más tarde en las celebraciones de Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Thiago Almada, Paulo Dybala y Oriana Sabatini. “Y si Dios quiere, se viene el de De Paul", dijo con una sonrisa.