Por qué todos esperan octubre en Bariloche: los detalles de una semana que combina todos los placeres

La 12ª edición de Bariloche a la Carta (BALC) está en marcha y la gran fiesta gastronómica del sur argentino propone una semana en la que los paisajes se mezclan con aromas y sabores autóctonos que se vuelven protagonistas.

BALC ofrece un combo irresistible: viajar, comer, descansar y disfrutar del paisaje . Los días se pasan entre caminatas junto al Nahuel Huapi, copas de vino al atardecer y menús que sorprenden por su creatividad.

Bariloche a la Carta logra algo único, hacer que el turismo y la gastronomía se den la mano para crear experiencias memorables.

El aire de primavera huele distinto cuando Bariloche se dispone a celebrar su cita más esperada. Es que cada octubre, la ciudad se transforma, los cocineros afinan sus fuegos y los turistas y locales se preparan para descubrir nuevos sabores de la mano de distinguidos chefs.

Esa es la magia de esta semana, acercar la alta cocina a todos con descuentos especiales a través de tarjetas bancarias y de la tarjeta BALC. Durante estos días, más de 80 restaurantes y bares de la ciudad ofrecen menús especiales a precios promocionales, permitiendo que locales y visitantes se animen a descubrir un Bariloche que va mucho más allá del chocolate y las cervezas artesanales.

BALC, una fiesta de sabores

Una de las citas del gran evento sureño fue en el Club Hotel Catedral, donde el miércoles por la noche se realizó la bienvenida oficial del Fampress. Entre copas y brindis, autoridades, periodistas, cocineros e influencers compartieron un anticipo de lo que traerá esta edición: una agenda que combina feria gastronómica, cenas pop-up, clases magistrales y degustaciones, pero sobre todo, encuentros.

El ambiente fue cálido, como si todos entendieran que "Bariloche a la Carta" no es solo un evento, sino una forma de celebrar la identidad patagónica y de sus chefs invitados a través de la gastronomía.

BALC Bariloche a la Carta hotel catedral-119 (2) BALC Bariloche a la Carta en Hotel Catedral. Chiwi Giambirtone.

Queda claro que en cada plato se reconocen los paisajes y la identidad, el lago en la frescura de la trucha, el bosque en las avellanas y el viento frío en la intensidad de las fermentaciones, en la mayoría de las creaciones de los cocineros barilochenses.

Pero de esta edición también participan chefs de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes y Brasil que, junto a un chef anfitrión, preparan platos especiales y únicos en diferentes rincones de Bariloche. En cada preparación se evidencia una fusión de sabores del sur con los de los de los invitados, con resultados que son un verdadero festival en boca.

Cuánto sale un menú BALC y una propuesta única

Son más de 80 las propuestas para disfrutar en esta edición de "Bariloche a la Carta" y Los Andes visitó Batistín by Huinid, donde el chef Alejandro Clausen dio la bienvenida con un menú que condensa el espíritu del evento: territorio, técnica y colaboración.

Un recorrido de sabores que viaja del mar al bosque, de la chacra al huerto, y que puede disfrutarse por 48 mil pesos por persona, con el beneficio de la tarjeta BALC y los descuentos bancarios que invitan a probar platos de autor sin culpa.

alejandro clausen