Lionel Scaloni atento al estado físico de Lionel Messi: "Vamos a hablar con él"

El entrenador de la Selección Argentina expresó que todavía no define si Lionel Messi será titular en la doble fecha FIFA.

En el marco del retorno a los entrenamientos de la Selección Argentina pensando en los amistosos que enfrentará en Estados Unidos, el entrenador Lionel Scaloni aseguró que tomára con prudencia el estado físico de cada jugador, incluyendo a Lionel Messi.

El adiestrador no evitó dar precisiones sobre cómo tomará la determinación de quién será titular y quién no, fundamentalmente sobre el caso de Lionel Messi. "Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgar a ninguno. Son amistosos y la Selección es importante, pero quien tenga un mínimio problema, en el caso del Huevo (Marcos Acuña) también, no vamos arriesgar a ninguno, pero si están en condiciones, seguramente sí", lanzó.

Lionel Scaloni tiene la base del plantel, pero aguardará a los amistosos: Lionel Scaloni Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina Según adelantó el DT, en los dos encuentros por fecha FIFA se podrá ver a jugadores que habitualmente no son titulares, con el objetivo de probarlos de cara al Mundial. "Vamos a intentar ver gente que hemos traído para ver como están. Se pueden subir al barco, como siempre decimos y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos", aseguró.

En ese aspecto, Scaloni confirmó que tiene una lista en mente, pero que todavía está sujeta a cambios y en revisión constante. "Mas allá de que tenemos la base, nunca se sabe lo que puede pasar", advirtió. Allí, el de Pujato recurrió a lo que pasó en la previa del Mundial de 2022. "Tenemos la experiencia del anterior Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento".