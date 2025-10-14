14 de octubre de 2025 - 16:05

Selección Argentina: la formación titular del equipo de Lionel Scaloni para enfrentar a Puerto Rico

La Selección Argentina se medirá con los boricuas en Miami, por un amistoso, y Lionel Scaloni tiene en mente una rotación: Lionel Messi aún en duda.

Lionel Messi está a disposición de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, pero aún no se define si será titular.&nbsp;

Lionel Messi está a disposición de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, pero aún no se define si será titular. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

La curiosa variante de la Selección Argentina ante Puerto Rico, pensando en el Mundial

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina se juega la clasificación a la gran final del Mundial Sub 20 en Chile. 

La Selección Argentina vs. Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20: hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes

De cara a este amistoso contra los caribeños, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo, con minutos para todos los citados, y probar futbolistas que no suelen estar convocados. De hecho, se espera que la formación inicial este compuesta en su mayoría por jugadores que no tuvieron minutos ante la Vinotinto.

En tanto, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, que no fueron titulares e incluso en el caso de los primeros dos ni siquiera tuvieron minutos, serían titulares. Se esperan los debuts de José López (titular) y Lautaro Rivero (desde el banco) con la celeste y blanca.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Nico Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Se conocieron las 3 dudas de Scaloni para confeccionar la lista de 26 jugadores del Mundial 2026

Por Cristian Reta
Fútbol. El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni

Lionel Scaloni confirmó que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Por Gonzalo Tapia
Matteo Salvetti, figura de la Sub 20

"Sin querer queriendo": la cargada de la Selección argentina Sub 20 que sorprendió a México

Por Cristian Reta
Fútbol. Enzo Fernández y Lio Messi

Enzo Fernández quedó desafectado de la Selección por una sinovitis