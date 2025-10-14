Selección Argentina: la formación titular del equipo de Lionel Scaloni para enfrentar a Puerto Rico

La Selección Argentina se medirá con los boricuas en Miami, por un amistoso, y Lionel Scaloni tiene en mente una rotación: Lionel Messi aún en duda.

Lionel Messi está a disposición de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, pero aún no se define si será titular.

La Selección Argentina enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, por el segundo amistoso de la ventana FIFA de octubre. Para el encuentro contra los boricuas, Lionel Scaloni tiene en mente que todos los futbolistas que fueron citados puedan tener participación, pensando en la lista para el Mundial 2026. Lionel Messi podría tener algunos minutos en cancha, pero no sería titular y es duda con Nico Paz.

G3Lwp20WgAAIhHF El seleccionado argentino venció por el primer amistoso a Venezuela, por 1-0, con un emotivo gol de Giovani Lo Celso que fue dedicado a Miguel Ángel Russo. Ahora, la Albiceleste se medirá con la escuadra boricua, un rival al que nunca enfrentó.

De cara a este amistoso contra los caribeños, y a diez meses del debut en la próxima Copa del Mundo, Scaloni tiene pensado poner un once alternativo, con minutos para todos los citados, y probar futbolistas que no suelen estar convocados. De hecho, se espera que la formación inicial este compuesta en su mayoría por jugadores que no tuvieron minutos ante la Vinotinto.

El capitán argentino no estuvo presente en el primer cotejo, pero sí en el triunfo del Inter Miami por 4 a 0 ante el Atlanta United, y podría volver a vestir la camiseta del conjunto nacional tras una fantástica actuación en la que convirtió por duplicado, con sus compañeros de la Scaloneta en el estadio.

En tanto, Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, que no fueron titulares e incluso en el caso de los primeros dos ni siquiera tuvieron minutos, serían titulares. Se esperan los debuts de José López (titular) y Lautaro Rivero (desde el banco) con la celeste y blanca.