De usar la 10 de Messi a quedar afuera: Franco Mastantuono no irá al Mundial 2026

Mientras el juvenil se queda afuera, Giovani Lo Celso y Valentín Barco ya se entrenan en Ezeiza y asoman como fijas para la gira previa que inicia este sábado.

Scaloni prioriza el rodaje y Franco Mastantuono no viajará a Estados Unidos con la Selección

Lionel Scaloni decidió excluir a Franco Mastantuono de la lista definitiva para el Mundial 2026. El volante zurdo, que tuvo la responsabilidad de vestir la camiseta número diez durante las Eliminatorias Sudamericanas, no formará parte de la delegación que viajará este sábado hacia los Estados Unidos para la gira previa.

La noticia se conoció este jueves a través del periodista Gastón Edul. A pesar de su talento, la falta de continuidad de Mastantuono en el Real Madrid pesó en la evaluación del cuerpo técnico. El club español atravesó una crisis que afectó el rendimiento del mediocampista de 18 años, quien solo acumuló 142 minutos en cuatro partidos con el seleccionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2060029625858773493&partner=&hide_thread=false Franco Mastantuono no va a la Copa del Mundo con Argentina. pic.twitter.com/L4Thfq5DPn — Gastón Edul (@gastonedul) May 28, 2026

Las razones tácticas y el presente en el Real Madrid Scaloni elogió el potencial del jugador en diversas instancias previas. Sin embargo, la prioridad para este Mundial fue el ritmo competitivo inmediato. Mastantuono perdió terreno en la pelea por los 26 lugares porque no exhibió su mejor versión en los últimos meses. Esto contrastó con la situación de otros futbolistas que ya trabajan en el predio de la AFA.

La exclusión resultó resonante porque Mastantuono portó la histórica camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi en las Eliminatorias. Ahora, ese espacio quedó para nombres con mayor presencia en el ciclo. A diferencia del volante del Madrid, Giovani Lo Celso y Valentín Barco ya se entrenaron en Ezeiza, señal de su inclusión en la nómina final.