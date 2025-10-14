La Selección Argentina vs. Colombia por las semifinales del Mundial Sub 20: hora, formaciones y TV

La Selección Argentina tiene la chance de volver a clasificar a una final del Mundial Juvenil después de 18 años. Cómo llegan y cuales son las bajas.

La Selección Argentina se juega la clasificación a la gran final del Mundial Sub 20 en Chile.

La Selección Argentina enfrentará a Colombia este miércoles desde las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile por la semifinal del Mundial Sub 20. El encuentro será transmitido por D Sports y Telefé.

La Selección Argentina Sub 20 La Selección Argentina Sub 20 sueña con meterse en semifinales del Mundial que se juega en Chile. Gentileza. El equipo dirigido por Diego Placente se encuentra ante la histórica chance de volver a jugar una final del campeonato del mundo juvenil después de 18 años. De gran rendimiento, el conjunto nacional marcha invicto, donde ganó todos sus encuentros en lo que va de torneo. En la fase de grupos se impuso ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), goleó en octavos a Nigeria 4-0 y el sábado eliminó a México en cuartos 2-0, tras los tantos de Maher Carrizo y Mateo Silvetti.

Ahora deberá medirse ante los Cafeteros en la semifinal, donde tendrá dos bajas de peso: Maher Carrizo, segundo goleador del equipo con 3 tantos, por detrás de Alejo Sarco (4), cuenta con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y Valente Pierani, el zaguero de Estudiantes de La Plata quien es habitual titular, sufrió un esguince de rodilla en el último encuentro ante México que lo dejará fuera de la competencia.

Selección Argentina Sub 20 Selección Argentina Sub 20 ante Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20. AFA El conjunto colombiano, por su parte, finalizó primero del Grupo F tras ganarle por la mínima a Arabia Saudita y empatar los otros dos partidos restantes ante Noruega (0-0) y Nigeria (1-1). En octavos se impusieron ante Sudáfrica tras un categórico 3-1 y en cuartos dieron el golpe sobre la mesa después de eliminar a uno de los candidatos como España por 3-2, con hat-trick de Neyser Villareal, máximo goleador del torneo con 5 tantos junto con Benjamin Cremaschi. Al igual que Carrizo, la figura colombiana no podrá jugar las semis por acumulación de amarillas.

El curioso dato que coincide con el Mundial 2022 y la posibilidad de que se dé la misma final que en Qatar El otro cuadro de semifinales es un tanto peculiar, ya que enfrenta a los mismos equipos que se cruzaron en la misma instancia de la Copa del Mundo de mayores tres años atrás. Al igual que en Qatar, Francia y Marruecos se medirán en las semis por un lugar en la final del mundo. El conjunto africano viene de imponerse 3-2 ante Estados Unidos, mientras que los Galos hicieron lo propio contra Noruega por 2-1.