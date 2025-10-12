"Sin querer queriendo": la cargada de la Selección argentina Sub 20 que sorprendió a México

La noche del triunfo 2-0 de la Selección Argentina ante México quedó marcada por un instante peculiar. Mientras los futbolistas se dirigían hacia su micro tras el partido, uno de ellos activó la música de la famosa serie mexicana "El Chavo", apenas unos segundos que bastaron para que la escena se volviera viral.
Lo más curioso no fue la melodía en sí, sino el contraste: la seriedad de los jugadores tras la clasificación frente a la picardía de la cargada. Entre risas contenidas, se escuchó la voz de un futbolista diciendo “no, no, no…”, como si reconociera que el gesto podía ser tomado como provocación. Sin embargo, el momento quedó inmortalizado, generando aplausos y comentarios humorísticos entre los seguidores argentinos.
La acción, breve pero significativa, funcionó como un guiño entre los propios y reforzó la narrativa de un equipo joven que combina talento, picardía y un sentido del humor que traspasa la cancha.
Por otro lado, medios mexicanos señalaron el comportamiento de la broma y expresaron repudio: "'¡Ya ni eso respetan!", expresaron desde Esto en línea.
La Selección Argentina es semifinalista del Mundial Sub 20
La Selección Argentina enfrentó a México en un partido muy picante: Maher Carrizo y Mateo Silvetti fueron los goleadores (2-0) en un duelo que se llevó a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
Embed - MÉXICO 0 ARGENTINA 2: ¡LA PATERNIDAD DE TODA LA VIDA Y A SEMIS! - MUNDIAL SUB 20 2025
El próximo rival de nuestro país será Colombia, el miércoles 15, el seleccionado de Diego Placente jugará las semifinales del Mundial Sub 20 frente al seleccionado cafetero. Maher Carrizo será baja, tras acumular tarjetas.
Recordemos que la Sub 20 no aparecía entre los cuatro mejores de la categoría desde 2007, año en el que la albiceleste logró su quinto y último Mundial. 18 años después, la fe está intacta, gracias a este equipazo.