"Sin querer queriendo": la cargada de la Selección argentina Sub 20 que sorprendió a México

Tras eliminar a México del Mundial Sub20, los jugadores argentinos reprodujeron la icónica melodía de El Chavo del 8, generando sorpresa y comentarios inmediatos entre aficionados y rivales.

La noche del triunfo 2-0 de la Selección Argentina ante México quedó marcada por un instante peculiar. Mientras los futbolistas se dirigían hacia su micro tras el partido, uno de ellos activó la música de la famosa serie mexicana "El Chavo", apenas unos segundos que bastaron para que la escena se volviera viral.

Lo más curioso no fue la melodía en sí, sino el contraste: la seriedad de los jugadores tras la clasificación frente a la picardía de la cargada. Entre risas contenidas, se escuchó la voz de un futbolista diciendo “no, no, no…”, como si reconociera que el gesto podía ser tomado como provocación. Sin embargo, el momento quedó inmortalizado, generando aplausos y comentarios humorísticos entre los seguidores argentinos.

Embed JAJAJA, LOS PIBES DEL SUB-20 SE VAN DEL ESTADIO ESCUCHANDO LA CANCIÓN DEL CHAVO DEL 8. pic.twitter.com/JnSzTWYviA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 12, 2025 La acción, breve pero significativa, funcionó como un guiño entre los propios y reforzó la narrativa de un equipo joven que combina talento, picardía y un sentido del humor que traspasa la cancha.

Por otro lado, medios mexicanos señalaron el comportamiento de la broma y expresaron repudio: "'¡Ya ni eso respetan!", expresaron desde Esto en línea.

La Selección Argentina es semifinalista del Mundial Sub 20 La Selección Argentina enfrentó a México en un partido muy picante: Maher Carrizo y Mateo Silvetti fueron los goleadores (2-0) en un duelo que se llevó a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.