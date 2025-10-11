Argentina es semifinalista y jugará ante Colombia por un lugar en la final del Mundial de Fútbol

Con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, la Albiceleste venció al Tri y se metió entre las cuatro mejores selecciones de la competencia tras 18 años

El jugador de Vélez: Maher Carrizo señala la primera conquista del equipo albiceleste ante México.

La Selección argentina de Fútbol derrotó a México por 2 a 0, en uno de los juegos correspondientes a los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en la República de Chile, y ahora deberán disputar, el próximo miércoles, su pasaje a la gran final ante su similar de Colombia, que en la jornada sabatina despachó a uno de los candidatos: España, por 3 a 2.

¿Quiénes marcaron? El autor del único gol en los primeros 45 minutos fue Maher Carrizo, quien a los 9 minutos definió solo frente al arco tras un rebote del golero mexicano.

mucho más tarde, el delantero Mateo Silvetti, quien ingresó para el complemento, anotó el 2-0 de Argentina ante México, a los 10 minutos del complemento.

El resultado no cambió, pese a que los mexicanos mejoraron su nivel y estuvieron cerca del gol, pero también sacó aplausos el arquero argentino: Santino Barbi, que fue una muralla inexpugnable para los chicos del Tri.