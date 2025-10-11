La alegría solo fue Mens Sana y festejó la mitad de Mendoza

Los hinchas del Lobo llegaron hasta el Kilómetro Cero, dieron rienda suelta a su felicidad y festejaron su llegada al círculo máximo del fútbol nacional

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, los hinchas y amantes de Gimnasia tuvieron que esperar 41 años y cuatro décadas, para poder volver a primera y toda esta temporada soñaron con tan anhelado ascenso al máximo círculo nacional del fútbol,

Este 11 de octubre del 2025 quedará en la memoria colectiva del "pueblo" Blanquinegro como esa linda jornada donde el Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró su tan ansiado pasaje a la primera.

Recordemos que Gimnasia y Esgrima no juega en la máxima divisional desde 1984, que fue su última intervención en los viejos Nacionales, su primera actuación en ese torneo fue en 1970. Así que mucho de sus actuales hinchas nunca vieron a su equipo jugar en primera ni salir campeón del certamen de ascenso.

Festejos del ascenso de Gimnasia y Esgrima Ramiro Gómez / Los Andes Casi 45 minutos después de terminada la contienda entre Gimnasia y Deportivo Madryn fueron acercándose tímidamente, unos desde el oeste por la Peatonal Sarmiento, desde el Sur por avenida San Martín y por el Este por Garibaldi. Algunos con banderas del lobo y todos vestidos con las características camisetas a bastones blancos y negros, o negros y blancos (en el lugar que usted desee señor lector).

Eso sí, a eso de las 20.30 pasaban más autos tocando bocina y con banderas del Lobo, que gente en el kilómetro Cero, pero pasó algo similar que el ascenso de su clásico rival hace un par de años, seguramente la mayoría viajo hasta Vicente López y pocos quedaron acá, pero al final hubo bastante gente bailando, cantando y festejando y el gran hit: ¡Lobo, mi buen amigooo!. Un grupo numeroso festejo en el estadio Víctor Legrotaglie y desde ahí se desplegó un grupo hacia el centro de la capital.