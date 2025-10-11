Anticipan un domingo "primaveral" en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo indica una jornada agradable, ideal para disfrutar al aire libre. Cómo estará el tiempo en alta montaña.

El pronóstico para este domingo en Mendoza

Tras un sábado con viento sur y Zonda en algunas zonas de la provincia de Mendoza, para este domingo se espera una mejora del tiempo, ideal para disfrutar de una jornada al aire libre.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa un domingo con buen tiempo, poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste en Mendoza. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 7°C.

En tanto en la zona de alta montaña anticipan una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes, está prevista una jornada similar con ascenso de la temperatura y poco nuboso en la zona de cordillera. La máxima será de 29°C y la mínima de 7°C.