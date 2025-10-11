11 de octubre de 2025 - 18:16

Talleres le ganó a Gimnasia en el bosque por el Clausura de Fútbol

Federico Girotti y Augusto Schott, anotaron los dos tantos del equipo de fútbol de la "T" que jugó como visitante en la ciudad de La Plata

Fútbol. Uno de los festejos del elenco cordobés en tierras platenses

Por Gonzalo Tapia

Talleres de Córdoba le ganó esta tarde como visitante 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de Fútbol, y sumó tres puntos que valen oro en su lucha por la permanencia en Primera División.

El equipo cordobés se puso en ventaja con un gol de Federico Girotti, a los 2 minutos del primer tiempo, pero Gimnasia empató por intermedio de Bautista Merlini, a los 7. En el segundo tiempo, y en el descuento, Augusto Schott le dio la victoria al conjunto visitante.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para Talleres, que a los 2 minutos de juego se puso en ventaja luego de una buena definición de Girotti dentro del área. Sin embargo, la alegría le duró poco al conjunto cordobés, ya que solo cinco minutos Merlini anotó el 1-1 provisorio.

El gol del triunfo para Talleres llegó a los 93 minutos, cuando Schott pudo anotar el 2-1 definitivo al conectar tras un gran centro del venezolano Miguel Navarro, quien había ingresado en el complemento.

Este triunfo tuvo un valor especial para Talleres de Córdoba, ya que tomó distancia con respecto a los equipos que están en zona de descenso en la tabla anual. Además, los dirigidos por Carlos Tevez llegaron a los 14 puntos y sueñan con la clasificación a los playoffs.

