11 de octubre de 2025 - 17:57

Tenis: Vacherot y Rinderknech dieron la sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái y habrá final entre primos

El partido entre parientes, en el marco del masters, que se disputa en la ciudad China, será una de las finales más peculiares del año en tenis

Tenis. El monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech son primos y jugarán la final este domingo

Tenis. El monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech son primos y jugarán la final este domingo

Foto:

INternet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech dieron la sorpresa en las semifinales del Master 1000 de Tenis Shanghái y se enfrentarán en una de las finales más peculiares en la historia del tenis, ya que son primos.

Leé además

Fútbol. Neiser Villarreal el héroe cafetero para derrotar a los españoles

Colombia venció a España y se metió en las semifinales del Mundial Sub 20

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Las chicas de Boca hicieron un gran partido, pero no pudieron doblegar al equipo paulista

Boca cayó ante Corinthians y quedó eliminado de la Libertadores femenina de Fútbol

Por Gonzalo Tapia

"Nuestro grupo familiar de WhatsApp ha estado muy animado estos últimos días", dijo Rinderknech, quien firmó la cámara de la pista con un emoji de corazón: "Te sigo, Val", tras su última victoria. "No me puedo quejar, es genial y está reuniendo a la familia, al menos en línea, para pasar un buen rato. Todos se hablan. Es genial".

El entrenador de Vacherot es su medio hermano: Benjamín Balleret, quien también jugó en el ATP Tour y alcanzó el puesto número 204 del Ranking ATP PIF en junio de 2006, su mejor marca personal. Balleret dice que hay mucha emoción en ambas familias en casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Enzo Fernández y Lio Messi

Enzo Fernández quedó desafectado de la Selección por una sinovitis

Fútbol. Uno de los festejos del elenco cordobés en tierras platenses

Talleres le ganó a Gimnasia en el bosque por el Clausura de Fútbol

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Atlanta festeja y espera por un rival, que saldrá entre Estudiantes o Patronato

Atlanta goleó a Chaco For Ever y avanza en el Reducido del fútbol del ascenso

Por Gonzalo Tapia
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, tras el triunfo de Argentina: "El primer tiempo fue bastante bueno"

Por Gonzalo Tapia