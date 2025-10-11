Tenis: Vacherot y Rinderknech dieron la sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái y habrá final entre primos

El partido entre parientes, en el marco del masters, que se disputa en la ciudad China, será una de las finales más peculiares del año en tenis

Tenis. El monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech son primos y jugarán la final este domingo

El monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech dieron la sorpresa en las semifinales del Master 1000 de Tenis Shanghái y se enfrentarán en una de las finales más peculiares en la historia del tenis, ya que son primos.

Vacherot dio el golpe en el primer turno al vencer en sets corridos al serbio Novak Djokovic (4°), mientras que luego Rinderknech le ganó un partidazo al ruso y ex número 1 del mundo, Daniil Medveded (16°).

"Nuestro grupo familiar de WhatsApp ha estado muy animado estos últimos días", dijo Rinderknech, quien firmó la cámara de la pista con un emoji de corazón: "Te sigo, Val", tras su última victoria. "No me puedo quejar, es genial y está reuniendo a la familia, al menos en línea, para pasar un buen rato. Todos se hablan. Es genial".