4 de octubre de 2025 - 14:25

Tenis: Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghái

El único que sigue en carrera en este torneo de Tenis es Francisco Cerúndolo que deberá jugar ante Zizou Bergs

Tenis. Francisco Comesaña se despidió del Másters 1000 de China

Tenis. Francisco Comesaña se despidió del Másters 1000 de China

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Tenis. Francisco Cerúndolo no ha tenido buenos performances desde Roland Garros

Tenis: Cerúndolo venció a Mannarino y está en la tercera ronda del Masters de Shanghai

Por Gonzalo Tapia
Sebastián Báez abrió el camino para el tenis argentino en China

Tenis: el argentino Sebastián Báez sigue en carrera tras vencer al chino Zhang

Por Redacción Deportes

Los jugadores de tenis Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli perdieron sus respectivos partidos y quedaron eliminados del Masters 1000 de Shanghái. Sólo continúa en carrera Francisco Cerúndolo.

Comesaña le planteó un primer set muy duro a Musetti, quien hizo valer la única ocasión en que le quebró el saque para tomar ventaja en el encuentro.

Pero en el segundo set Comesaña se vino totalmente abajo mientras que su rival ganó confianza y lo pasó por arriba para conseguir el 6/0 definitivo, luego de una hora y 27 minutos de juego.

El encuentro entre Ugo Carabelli y de Miñaur tuvo un desarrollo prácticamente idéntico, ya que al australiano le costó mucho en el primer set pero se llevó la segunda manga y el triunfo sin mayores inconvenientes.

En la tercera ronda, Musetti se enfrentará con su compatriota Luciano Darderi (26°), quien está cerrando un gran 2025 y apunta a seguir escalando en la próxima temporada.

De Miñaur, por su parte, tendrá un interesante cruce frente al polaco Kamil Majchrzak, quien venció sin mayores sobresaltos al estadounidense Brandon Nakashima (29°).

Luego de las derrotas de Comesaña y de Ugo Carabelli, el único argentino que continúa en carrera en el octavo Masters 1000 de la temporada es Francisco Cerúndolo (19°), que venció al francés Adrian Mannarino. En su próxima presentación tendrá una buena oportunidad para seguir avanzando, ya que su oponente será el belga Zizou Bergs.

El otro argentino que había clasificado a la segunda ronda en el torneo chino que marca el final de la gira asiática fue Sebastián Báez, pero perdió el viernes ante el danés Holger Rune (10°).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Francisco Cerúndolo encabeza una lista de seis en Shanghai. 

Tenis: con seis argentinos, así quedó el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Por Redacción Deportes
Tenis. Francisco Cerúndolo no ha tenido buenos performances desde Roland Garros

Tenis: Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin salir de su flojo momento

Por Gonzalo Tapia
Atlanta - Deportivo Maipú, por la Primera Nacional

Deportivo Maipú se anima a soñar: goleó a Atlanta y está en el Reducido

Por Emanuel Cenci
el enorme desafio economico de jugar el torneo regional federal amateur

El enorme desafío económico de jugar el Torneo Regional Federal Amateur

Por Emanuel Cenci