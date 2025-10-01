Tenis: el argentino Sebastián Báez sigue en carrera tras vencer al chino Zhang

El tenista superó al chino Zhizhen Zhang y se clasificó a la segunda ronda del Másters 1000 de Shanghái

El tenis argentino consiguió un importante triunfo a través de Sebastián Báez, que superar 2-6, 6-3 y 6-4, luego de dos horas de juego, al local Zhizhen Zhang, para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. De esta forma, alimenta sus sueños de seguir dando que hablar en el plano internacional.

Cabe destacar que este fue el tercer triunfo para Báez en lo que va del año en canchas rápidas, un escenario donde ha demostrado problemas. Los únicos que había cosechado se dieron en el Masters 1000 de Cincinnati, en el que superó al belga David Goffin, mientras que en el AT 250 de Winston Salem derrotó al español Pablo Carreño Busta.

De esta manera, Báez avanzó a la segunda ronda del torneo que se juega en tierras chinas, donde tendrá una prueba durísima ante el danés Holger Rune, quien llega como 10° preclasificado y es uno de los apuntados a llegar lejos.

Un jueves cargado para el tenis argentino: Juan Mnauel cerundolo El resto de los argentinos que deben disputar la primera ronda son Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli, quienes tendrán como oponentes al chino Bu Yunchaokete y a los franceses Ugo Blancheet, Valentin Royer y Térence Atmane, respectivamente.

Los primeros de ellos en salir a la cancha este jueves serán Comesaña y Ugo Carabelli, quienes jugarán sus respectivos partidos a la 1:30 de la madrugada (hora de Argentina). Más tarde, no antes de las 3:50 será el turno de Navone, mientras que no antes de las 8:40 le tocará cerrar la ronda a Cerúndolo.