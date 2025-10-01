1 de octubre de 2025 - 17:13

Tenis: el argentino Sebastián Báez sigue en carrera tras vencer al chino Zhang

El tenista superó al chino Zhizhen Zhang y se clasificó a la segunda ronda del Másters 1000 de Shanghái

Sebastián Báez abrió el camino para el tenis argentino en China

Sebastián Báez abrió el camino para el tenis argentino en China

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El tenis argentino consiguió un importante triunfo a través de Sebastián Báez, que superar 2-6, 6-3 y 6-4, luego de dos horas de juego, al local Zhizhen Zhang, para meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. De esta forma, alimenta sus sueños de seguir dando que hablar en el plano internacional.

Leé además

Tenis. Francisco Cerúndolo encabeza una lista de seis en Shanghai. 

Tenis: con seis argentinos, así quedó el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Por Redacción Deportes
Tenis. Francisco Cerúndolo no ha tenido buenos performances desde Roland Garros

Tenis: Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin salir de su flojo momento

Por Gonzalo Tapia

Cabe destacar que este fue el tercer triunfo para Báez en lo que va del año en canchas rápidas, un escenario donde ha demostrado problemas. Los únicos que había cosechado se dieron en el Masters 1000 de Cincinnati, en el que superó al belga David Goffin, mientras que en el AT 250 de Winston Salem derrotó al español Pablo Carreño Busta.

Un jueves cargado para el tenis argentino:

Juan Mnauel cerundolo

El resto de los argentinos que deben disputar la primera ronda son Juan Manuel Cerúndolo, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli, quienes tendrán como oponentes al chino Bu Yunchaokete y a los franceses Ugo Blancheet, Valentin Royer y Térence Atmane, respectivamente.

Los primeros de ellos en salir a la cancha este jueves serán Comesaña y Ugo Carabelli, quienes jugarán sus respectivos partidos a la 1:30 de la madrugada (hora de Argentina). Más tarde, no antes de las 3:50 será el turno de Navone, mientras que no antes de las 8:40 le tocará cerrar la ronda a Cerúndolo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El fútbol de Brasil cambia para ayudar a los clubes

Brasil reestructura todas sus categorías del fútbol para adaptarse a los nuevos tiempos

Por Redacción Deportes
Lionel Messi, dueño absoluto de la camiseta número 10 de la Selección Argentina. 

Se filtró la supuesta camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial

Por Redacción Deportes
River Plate se prepara para el duelo de Copa Argentina

Marcelo Gallardo apostará a la misma base para revertir el mal momento de River Plate

Por Redacción Deportes
Gustavo Costas, DT de Racing Club

Racing Club con un importante cambio para enfrentar a River

Por Redacción Deportes