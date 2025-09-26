26 de septiembre de 2025 - 10:36

Tenis: Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin salir de su flojo momento

El jugador de tenis porteño se inclinó ante Learner Tien por 4/6, 6/3 y 6/4; no quedan tenistas nacionales en el certamen

Tenis. Francisco Cerúndolo no ha tenido buenos performances desde Roland Garros

Tenis. Francisco Cerúndolo no ha tenido buenos performances desde Roland Garros

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. Walter Ribonetto y sus dirigidos buscarán sumar tres puntos en su visita al Bajo flores.

Fútbol: San Lorenzo recibe a Godoy Cruz con el objetivo de reencontrarse con la victoria
Rugby. Felipe Pipe Contepomi dio a conocer los 32 jugadores que están dispuestos para el juego ante los sudafricanos y que será este sábado en Durban desde las 12.10

Rugby: Argentina buscará una victoria ante Sudáfrica para seguir dando pelea

Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Francisco Cerúndolo sufrió una sorpresiva derrota en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin poder salir de su flojo momento a nivel profesional.

Cerúndolo, quien actualmente ocupa el puesto número 21 del ranking ATP, cayó 4/6, 6/3 y 6/4 con el estadounidense Learner Tien, en un encuentro que se extendió durante dos horas y 15 minutos.

De esta manera, Cerúndolo sigue dejando pasar oportunidades para continuar escalando en el ranking luego del impresionante arranque de temporada que tuvo, metiéndose en varias ocasiones en cuartos de final de torneos de Masters 1000 y alcanzando incluso las semifinales en Madrid.

Sin embargo, a partir de Roland Garros el jugador de tenis argentino empezó a sufrir derrotas tempraneras en torneos importantes, tal como ocurrió en la primera ronda del Grand Slam parisino y de Wimbledon, mientras que en el US Open se despidió en la segunda rueda al perder de manera insólita contra el suizo Leandro Riedi.

Pese a esta sorpresiva derrota, Cerúndolo no perderá puntos en el ranking.

Luego de la derrota de Cerúndolo no quedan argentinos en este torneo, ya que Camilo Ugo Carabelli también se despidió en la primera ronda de este torneo al verse superado por el español Alejandro Davidovich Fokina.

La otra gran sorpresa del día fue la derrota del ruso Andrey Rublev, quien llegada a este torneo como el sexto preclasificado.

Rublev, que está teniendo un 2025 para el olvido, sumó otra dura caída al perder 7-6(3) y 6-3 ante el italiano Flavio Cobolli, un jugador que está evolucionando de gran manera en su juego esta temporada.

Los resultados del día en el ATP 500 de Beijing

  • Alexander Zverev (2°) – Lorenzo Sonego
  • Alex de Miñaur (3°) a Bu Yunchaokete: 6-4 y 6-0
  • Lorenzo Musetti (4°) – Giovanni Mpetshi Perricard
  • Flavio Cobolli a Andrey Rublev (6°): 7-6(3) y 6-3
  • Jakub Mensik (7°) a Miomir Kecmanovic: 7-5 y 6-4
  • Daniil Medvedev (8°) a Cameron Norrie: 6-3 y 6-4
  • Corentin Moutet a Tallon Griekspoor: 6-4 y 7-5
  • Adrian Mannarino a Aleksandr Bublik: 6-3 y 6-2
  • Learner Tien a Francisco Cerúndolo: 4-6, 6-3 y 6-4
  • Arthur Cazaux a Shang Juncheng: 0-6, 7-6(5) y 7-5
  • Arthur Rinderknech a David Goffin: 6-4, 3-6 y 6-4

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. A pesar de ganar en su feudo a los platenses no les alcanzó para sacar pasajes a semifinales porque cayeron por penales.

Fútbol: Agustín Rossi le dio el pasaje a semifinales al Flamengo

Por Gonzalo Tapia
El Tomba trabajó en su predio de cara a su compromiso con el Cuervo. 

Liga Profesional: Sin margen de error, Godoy Cruz buscará aire en Boedo

Por Sergio Faria
El jugador mendocino ya se encuentra en Chile, donde el domingo comenzará a disputar el Mundial junto a la Selección Argentina Sub20. Durante las prácticas estuvo entre los titulares. 

Mundial Sub20: Placente confirmó los dorsales de la Selección Argentina, ¿Qué número usará Santino Andino?

Por Sergio Faria
El Tomba y la Lepra se cruzaron por la fecha 12 del torneo Apertura en el Malvinas Argentinas e igualaron 1 a 1, en un partido muy parejo. En tres domingos más se volverán a ver las caras. 

Clásico confirmado: Independiente y Godoy Cruz jugarán en el Gargantini

Por Sergio Faria