Fútbol: Agustín Rossi le dio el pasaje a semifinales al Flamengo

Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores de América de Fútbol tras de caer como local por 4 a 2 en la definición por penales frente a Flamengo, luego de ganar, por la cuenta mínima, en el tiempo regular.

Gastón Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, le dio el triunfo al “Pincha”, que en el marcador global terminó 2-2.

El arquero argentino del conjunto brasileño Agustín Rossi tapó los disparos de Benedetti y Santiago Ascacibar y se convirtió en el héroe de la jornada de los rojinegros , que convirtieron los cuatro penales que ejecutó.

Para Estudiantes marcaron desde los doce pasos José Sosa y Edwin Cetré. En tanto, para los dirigidos por Filipe Luis anotaron Jorginho, Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Leo Pereira.

La Historia

Los noventa minutos finalizaron con victoria del Pincha por 1-0, con un golazo de Benedetti, a los 47 minutos del primer tiempo, que sirvió para abrir el marcador e igualar la serie tras la derrota por 2-1 en Brasil.

Con este resultado, los comandados por Eduardo Domínguez se despidieron del certamen de mayor importancia en el continente y deberán apostar todo al Torneo Clausura 2025 donde se encuentran terceros de la Zona A con 15 puntos, a uno del líder Unión de Santa Fe.

Allí, el elenco platense visitará Rosario para enfrentar a Newell´s el próximo martes desde las 19:00 por la decima fecha del campeonato local.

En el primer tiempo, el cuadro argentino supo sufrir y contener los ataques del rival, con gran participación del arquero Fernando Muslera, pero también supo golpear en el momento justo para abrir el marcador e igualar la serie.

En una de las últimas jugadas de la etapa inicial, Benedetti recibió un envío al área por parte de Santiago Núñez y sacó un potente zurdazo de volea que le rompió las manos a Agustín Rossi y se metió dentro del arco.

A los 28 minutos del complemento, la euforia apareció en los hinchas “pincharratas” presentes en el Jorge Luis Hirschi cuando nuevamente anotaba Benedetti y ponía así el segundo gol del cotejo tras una gran definición por encima del guardameta rival.

Sin embargo, el árbitro chileno Piero Maza, con apoyo del VAR, decidió anular el mismo por un fuera de juego del lateral izquierdo.

El encuentro continuó con paridad en cuanto al juego y ninguno de los conjuntos pudo vencer la defensa rival para evitar llevar el mismo a los penales. Desde los doce pasos, el ex arquero de Boca se convirtió en figura y sentenció el pase del Mengao a las semifinales de la Copa Libertadores.

En dicha instancia, Flamengo deberá enfrentarse a Racing con el objetivo de alcanzar el partido decisivo por el título, que tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima, en Perú, el sábado 29 de noviembre.

Síntesis

Estudiantes (1): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo (0): Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl Ñíguez, Giorigian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro, Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

Gol en el primer tiempo: 47m Benedetti (E).

Cambios en el segundo tiempo: 13m Luiz Araújo por Plata (F) y Bruno Henrique por Pedro (F); 21m Edwin Cetré por Arzamendia (E) y Alexis Castro por Medina (E); 32m Jorge Carrascal por De Arrascaeta (F); 36m Fabricio Pérez por Palacios (E); 47m Lucas Alario por Carrillo (E) y José Sosa por Amondarain (E).

Incidencias: En la definición por penales para Flamengo convirtieron: Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal y Leo Pereira. Para Estudiantes anotaron: Sosa y Cetré. Rossi desvió los disparos de Benedetti y Ascacibar.