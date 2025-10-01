Se filtró la supuesta camiseta alternativa de la Selección Argentina para el Mundial

Las imágenes de la posible casaca para el Mundial 2026 se hicieron virales en las últimas horas, por su particular diseño.

Cada vez falta menos para la disputa del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y no sólo los planteles se preparan para la competencia. A menos de un año para el puntapié inicial, las empresas textiles trabajan a contrareloj para presentar nueva indumentaria. En ese contexto, se filtró la supuesta nueva camiseta de la Selección Argentina.

La imagen de la prenda alternativa fue publicada por una cuenta de X llamada Opaleak, especializada en la filtración de kits deportivos de clubes y elencos nacionales, y rápidamente se hizo viral.

La supuesta camiseta alternativa de Argentina para la Copa del Mundo: Embed Argentina x adidas



New 2026 World Cup Away Kit! pic.twitter.com/eeP6b6vf3T — Opaleak (@opaleak) October 1, 2025 Según la fotografía compartida, el diseño que tendría el equipo de Lionel Scaloni para utilizar cuando no pueda hacer uso de la tradicional Albiceleste sería de color negro como base, con una trama que mezcla el azul violáceo y blanco. Una de las informaciones que trascendió es que el dibujo podría representar el famoso fileteado porteño.

La camiseta alternativa se completaría con cuello y finalización de mangas negras y blancas, y tendría el tradicional logotipo de la empresa alemana Adidas, fabricante de la indumentaria del conjunto nacional.

Así sería la camiseta titular de la Selección Argentina para el Mundial: image Cabe destacar que hace algunas semanas comenzó a rondar por las redes sociales la que sería la camiseta titular de Argentina para la Copa del Mundo. En este caso, las franjas celestes sobre el fondo blanco se mantendría, pero con el agregado de una trama de degradé dentro de cada bastón. Además, la cantidad de tiras se reduciría a tres.