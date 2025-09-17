AFA presentó el Masterplan para la remodelación del estadio de La Plata

El Presidente de AFA, Claudio Tapia, mantuvo una reunión de Comité Ejecutivo en la que se trataron los detalles de la remodelación del Diego Armando Maradona.

La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, mantuvo su habitual reunión de Comité Ejecutivo con la presencia del mandamás Claudio Tapia. La misma se llevó a cabo en La Plata, y sirvió para que se conozcan más detalles de las obras que se realizarán en el Estadio Diego Armando Maradona.

Según informó el ente rector en un comunicado, luego de la tradicional lectura del orden del día que fue aprobado por unanimidad por los dirigentes, se presentó el video con el Masterplan de obras destinadas al Estadio “Diego Armando Maradona”.

Los detalles de los trabajos de AFA en el Diego Armando Maradona: Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AFA (@afa.oficial) En ese aspecto, quedó claro que el proyecto cuenta con cuatro ejes de trabajo: campo de juego, techo, iluminación e infraestructuras interiores y conectividad. El objetivo es arreglar a nuevo cada sector que se pueda, o bien reemplazar piezas que se encuentren inutilizables.

AFA no quiere perder tiempo, y se especula que las obras comenzarán a realizarse en el corto plazo, con el objetivo de dejar operativo el reducto para finales de marzo de 2026.

En un diálogo posterior a la reunión, el presidente Claudio Tapia aseguró: “Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el Másterplan para el Estadio Único. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país".