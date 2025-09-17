17 de septiembre de 2025 - 17:07

AFA presentó el Masterplan para la remodelación del estadio de La Plata

El Presidente de AFA, Claudio Tapia, mantuvo una reunión de Comité Ejecutivo en la que se trataron los detalles de la remodelación del Diego Armando Maradona.

Reunión de Comité de la AFA

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino, AFA, mantuvo su habitual reunión de Comité Ejecutivo con la presencia del mandamás Claudio Tapia. La misma se llevó a cabo en La Plata, y sirvió para que se conozcan más detalles de las obras que se realizarán en el Estadio Diego Armando Maradona.

Según informó el ente rector en un comunicado, luego de la tradicional lectura del orden del día que fue aprobado por unanimidad por los dirigentes, se presentó el video con el Masterplan de obras destinadas al Estadio “Diego Armando Maradona”.

Los detalles de los trabajos de AFA en el Diego Armando Maradona:

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por AFA (@afa.oficial)

En ese aspecto, quedó claro que el proyecto cuenta con cuatro ejes de trabajo: campo de juego, techo, iluminación e infraestructuras interiores y conectividad. El objetivo es arreglar a nuevo cada sector que se pueda, o bien reemplazar piezas que se encuentren inutilizables.

AFA no quiere perder tiempo, y se especula que las obras comenzarán a realizarse en el corto plazo, con el objetivo de dejar operativo el reducto para finales de marzo de 2026.

En un diálogo posterior a la reunión, el presidente Claudio Tapia aseguró: “Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el Másterplan para el Estadio Único. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país".

image

Cabe destacar que la reunión contó con la presencia de la cúpula de AFA, Juan Román Riquelme (presidente de Boca) y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kiciloff, que ofició de anfitrión y aseguró: "Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses y para que las cosas pasen es importante que se sumen fuerzas. El estadio único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo".

