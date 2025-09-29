29 de septiembre de 2025 - 18:43

Tenis: con seis argentinos, así quedó el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

TENIS. Con Cerúndolo a la cabeza, seis raquetas nacionales cerrarán la gira asiática en el certamen chino de 1000 puntos. Así quedaron las llaves.

Tenis. Francisco Cerúndolo encabeza una lista de seis en Shanghai.&nbsp;

Tenis. Francisco Cerúndolo encabeza una lista de seis en Shanghai. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras un inicio sin grandes resultados en Asia, los tenistas argentinos buscarán tener un buen desempeño en el Masters 1000 de Shanghai, donde la gira llegará a su punto más alto. Es un hecho que serán seis las raquetas nacionales que tendrán acción en el cuadro principal del torneo, siendo que ninguna hará el intento desde la qualy. ¿Cómo quedó la llave para cada una de ellas?

Leé además

Tenis. El tenista nacional: Thiago Tirante

Una jornada gloriosa e histórica para el tenis nacional

Por Gonzalo Tapia
Juegos Evita 2025: Cuatro estudiantes de San Rafael buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Juegos Evita 2025: quiénes son los cuatro estudiantes de San Rafael que buscan hacer historia en el Tenis de Mesa

Por Sara Lombino
G1n2sL_WIAAgEJN
Masters 1000 de Shanghai: el cuadro de toda la fase clasicatoria.&nbsp;

Masters 1000 de Shanghai: el cuadro de toda la fase clasicatoria.

Un poco más abajo que el Bocón, pero sin llegar a evitar la primera ronda, está Sebastián Báez (41°), que hará su debut contra una raqueta local: Zhizhen Zhang (370°), que accedió gracias a una wildcard. Quien pase a la siguiente instancia, jugará frente al danés Holger Rune (11°).

El último que le pudo poner nombre a su rival es Juan Manuel Cerúndolo (71°), que al igual que Báez tendrá su estreno contra un tenista chino, pero él lo hará contra el mejor rankeado de ellos: Yunchaokete Bu (89°). Más adelante en la llave, quien espera al ganador del partido es el italiano Luciano Darderi (30°).

G2C185qXQAAr4lM

Las dos que completan la lista de argentinos aún no conocen a su rival: Francisco Comesaña (59°) y Mariano Navone (82°), cuyos contrincantes saldrán de la ronda clasificatoria. Sin embargo, también coinciden en algo más, y es que si pasan a la segunda ronda ambos jugarán ante un top 10: el Tiburón iría vs. el tano Lorenzo Musetti (9°), y la Nave vs. el alemán Alexander Zverev (3°).

La gran ausencia nacional en el Masters 1000 de Shanghai: Etcheverry

Por otro lado, Tomás Etcheverry (55°), uno de los representantes nacionales en la Copa Davis, se perderá el Masters 1000 de Shanghai. La razón es la misma que lo obligó a retirarse en los cuartos del ATP 250 de Hangzhou y no lo dejó largar en el ATP 500 de Pekín: una lesión en la costilla.

Los posibles rivales de Alcaraz y Sinner en el Masters 1000 de Shanghai

Tras una semana en la que los ATP 500 de Tokio y Pekín los separó, los dos mejores del ranking volverán a reunirse en Shanghai: Carlos Alcaraz (1°) y Sinner. Lógicamente, ambos arrancan desde la segunda ronda, pero pueden hacerse una idea de sus oponentes.

El español tiene su llave un poco más clara: enfrentará al ganador del encuentro entre el estadounidense Learner Tien (52°) y el serbio Miomir Kecmanovic (46°). Por su parte, el italiano jugará contra el vencedor entre el alemán Daniel Altmaier (50°) y una raqueta proveniente de la ronda clasificatoria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Francisco Cerúndolo no ha tenido buenos performances desde Roland Garros

Tenis: Cerúndolo perdió en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y sigue sin salir de su flojo momento

Por Gonzalo Tapia
Rugby. EL DT de Los Pumas Felipe Contepomi fue muy autocrítico con su Selección. 

La sincera autocrítica de Los Pumas luego de quedarse sin chances de ganar el título en el Rugby Championship

Por Redacción Deportes
River no levanta cabeza y sus hinchas perdieron la paciencia. 

River con saldo negativo: hacía cuánto que el equipo de Marcelo Gallardo no perdía cuatro partidos al hilo

Por Redacción Deportes
En su día libre,Leandro Paredes viajó hasta Rosario en familia para visitar a su amigo Ángel Di María. 

¡Qué visita! Leandro Paredes, figura de Boca, visitó a Di María en Rosario

Por Redacción Deportes