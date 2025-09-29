Tenis: con seis argentinos, así quedó el cuadro principal del Masters 1000 de Shanghai

Tras un inicio sin grandes resultados en Asia, los tenistas argentinos buscarán tener un buen desempeño en el Masters 1000 de Shanghai, donde la gira llegará a su punto más alto. Es un hecho que serán seis las raquetas nacionales que tendrán acción en el cuadro principal del torneo, siendo que ninguna hará el intento desde la qualy. ¿Cómo quedó la llave para cada una de ellas?

Francisco Cerúndolo (21°) , el mejor rankeado, será quien encabece la lista. Salteará la primera ronda por ser el 19° preclasificado, y en la segunda enfrentará al ganador del duelo entre el italiano Matteo Berrettini (56°) y el francés Adrian Mannarino (60°). Si avanza, en tercera podría ir contra el noruego Casper Ruud (12°).

Un poco más abajo que el Bocón, pero sin llegar a evitar la primera ronda, está Sebastián Báez (41°) , que hará su debut contra una raqueta local: Zhizhen Zhang (370°) , que accedió gracias a una wildcard. Quien pase a la siguiente instancia, jugará frente al danés Holger Rune (11°) .

Camilo Ugo Carabelli (43°) no la tendrá para nada fácil en su arranque. El Brujo debutará frente al francés Terence Atmane (68°) , de gran ascenso en el circuito ATP y quien viene de ganarle un set a Jannik Sinner (2°). El que consiga el boleto para la segunda ronda irá contra un top 10: el australiano Alex De Miñaur (8°).

El último que le pudo poner nombre a su rival es Juan Manuel Cerúndolo (71°) , que al igual que Báez tendrá su estreno contra un tenista chino, pero él lo hará contra el mejor rankeado de ellos: Yunchaokete Bu (89°). Más adelante en la llave, quien espera al ganador del partido es el italiano Luciano Darderi (30°).

Las dos que completan la lista de argentinos aún no conocen a su rival: Francisco Comesaña (59°) y Mariano Navone (82°), cuyos contrincantes saldrán de la ronda clasificatoria. Sin embargo, también coinciden en algo más, y es que si pasan a la segunda ronda ambos jugarán ante un top 10: el Tiburón iría vs. el tano Lorenzo Musetti (9°), y la Nave vs. el alemán Alexander Zverev (3°).

La gran ausencia nacional en el Masters 1000 de Shanghai: Etcheverry

Por otro lado, Tomás Etcheverry (55°), uno de los representantes nacionales en la Copa Davis, se perderá el Masters 1000 de Shanghai. La razón es la misma que lo obligó a retirarse en los cuartos del ATP 250 de Hangzhou y no lo dejó largar en el ATP 500 de Pekín: una lesión en la costilla.

Los posibles rivales de Alcaraz y Sinner en el Masters 1000 de Shanghai

Tras una semana en la que los ATP 500 de Tokio y Pekín los separó, los dos mejores del ranking volverán a reunirse en Shanghai: Carlos Alcaraz (1°) y Sinner. Lógicamente, ambos arrancan desde la segunda ronda, pero pueden hacerse una idea de sus oponentes.

El español tiene su llave un poco más clara: enfrentará al ganador del encuentro entre el estadounidense Learner Tien (52°) y el serbio Miomir Kecmanovic (46°). Por su parte, el italiano jugará contra el vencedor entre el alemán Daniel Altmaier (50°) y una raqueta proveniente de la ronda clasificatoria.