A semifinales del Mundial de Fútbol, Colombia venció a España y ganó su pasaje a la próxima instancia

Los cafeteros esperan por el ganador entre la Argentina y México en la otra llave de la copa de fútbol juvenil

Fútbol. Neiser Villarreal el héroe cafetero para derrotar a los españoles

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En un partido vibrante, disputado en la ciudad de Talca, la selección de Fútbol de Colombia derrotó este sábado a España, por 3 a 2 y avanzó a las semifinales del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

¿Qué pasó con Colombia Sub 20?

El conjunto dirigido por César Torres protagonizó un segundo tiempo frenético y selló su clasificación con un triplete inolvidable de Néiser Villarreal, quien igualó a Benjamin Cremaschi como máximo artillero del torneo.

El encuentro comenzó con dominio español, pero Colombia golpeó primero. A los 37 minutos, Villarreal definió con clase tras una gran combinación entre Óscar Perea y Jordan Barrera, poniendo el 1-0.

La “Roja” reaccionó con dos goles consecutivos en el complemento —obra de Rayane Belaid y Jan Virgili—, que dieron vuelta el marcador y pusieron en aprietos a la Tricolor.

Sin embargo, el equipo colombiano no se dio por vencido. A los 19 minutos del complemento, Villarreal volvió a aparecer para marcar el empate parcial tras una gran jugada por la derecha.

Cuando todo parecía encaminarse al tiempo extra, en el minuto 44, el delantero aprovechó una recuperación en mitad de cancha, desbordó en velocidad y definió con frialdad ante Fran González.

El tramo final estuvo cargado de tensión, con un penal revisado por VAR a favor de España en tiempo añadido que finalmente fue anulado. Colombia resistió con carácter y celebró una clasificación histórica: será su segunda semifinal en la historia del Mundial Sub-20, luego de aquella de 2003. Su próximo rival saldrá del duelo entre México y Argentina.

