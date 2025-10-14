La curiosa variante de la Selección Argentina ante Puerto Rico, pensando en el Mundial

En el marco del amistoso que el elenco de Lionel Scaloni diagramó ante Puerto Rico, hay lugar para una rara prueba pensando en el Mundial 2026.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, continúa trabajando con la cabeza puesta en el Mundial 2026. Por tal motivo, ante Puerto Rico probará una variante curiosa, pero que puede ser de mucha utilidad en la máxima cita del fútbol mundial.

Nico González, el plan B de Lionel Scaloni para Tagliafico: image Por ese motivo habrá un futbolista que jugará en una posición poco habitual, con el objetivo de darle rodaje allí y que pueda ser una rueda de auxilio ante lesiones o sanciones el año que viene. Se trata del volante Nicolás González, que será el lateral izquierdo de la Albiceleste ante los centroamericanos.

La decisión del cuerpo técnico responde a la idea de encontrar un plan b sólido para cuando no pueda jugar Nicolás Tagliafico. Ante el flojo presente de Marcos Acuña en River Plate, y la inexperencia de Julio Soler (hoy en la Sub 20), el actual futbolista del Atlético de Madrid suma minutos importantes en el carril izquierdo.

Los antecedentes de González como lateral: image En 2020, la Selección Argentina jugó con González de tres La prueba ya se dio en esta doble fecha, cuando González reemplazó a Tagliafico en el complemento del triunfo ante Venezuela por 1 a 0. Sin embargo, lejos está de ser algo nuevo. Hace cinco años, el futbolista por entonces del Stuttgart ocupó el lateral en el empate ante Paraguay, casualmente donde convirtió el gol argentino.

En aquella ocasión, había declarado que no era su posición habitual pero que no tenía problemas en ocuparla. "No me sorprende porque en Alemania he jugado de lateral izquierdo. Puede ser con línea de 5 o de 4. Todos sabemos que no es mi posición pero siempre intento ayudar al equipo", declaró.