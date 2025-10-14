14 de octubre de 2025 - 14:39

Se conocieron las 3 dudas de Scaloni para confeccionar la lista de 26 jugadores del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Puerto Rico en un amistoso que podría definir el lugar de varios jugadores en la próxima Copa del Mundo.

Por Cristian Reta

Lionel ScaloniFútbol ya tiene todo decidido para el encuentro amistoso de este martes entre la Selección Argentina contra Puerto Rico en un partido que se disputará en el Chase Stadium de Miami y que servirá para evaluar a todos los convocados para decidir si seguirán formando parte de los próximos compromisos del elenco nacional.

Recordemos que en la próxima Fecha FIFA de noviembre se espera que el DT incluso deje fuera de convocatoria a futbolistas que tienen su boleto asegurado para el certamen que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá.

¿Scaloni ya tiene decidido a los 26 jugadores del próximo Mundial 2026?

A falta de siete meses para la próxima Copa del Mundo, Lionel Scaloni ya tendría varios cupos cubiertos y, según el periodista de ESPN Diego Monroig, solo habría tres dudas en la cabeza del entrenador.

La primera de esas dudas pasa por definir al tercer arquero, ya que Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli tienen su lugar reservado. En tanto que el último cupo, deberá decidirse entre Walter Benítez, suplente en el Crystal Palace y otros arqueros con los que decidiera probar, como fue el caso de Facundo Cambeses.

Otro interrogante está relacionado con el puesto de central por la izquierda, ya que Scaloni aguarda la recuperación de Lisandro Martínez y evaluará si el zaguero recuperará el ritmo que tenía antes de apartarse del terreno de juego. En caso de que sufra otro golpe, quienes podrían ocupar su lugar en la lista podrían ser Marcos Senesi o Lautaro Rivero.

El último de los interrogantes responde a la mitad de la cancha para sumar un volante central por fuera de los campeones del mundo, teniendo en cuenta las reiteradas ausencias de Guido Rodríguez, Scaloni busca un "5" clásico. En esa posición ya probó con Alan Varela, tendrá ahora la oportunidad Aníbal Moreno y también interesa Equi Fernández.

Si bien Monroig no lo expresó, resta aguardar si el DT campeón del mundo mantendrá a los laterales actuales o probará con otras opciones que sirvan como recambio, como es el caso del Colo Barco, en el sector izquierdo.

