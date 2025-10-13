13 de octubre de 2025 - 19:11

Con Messi de suplente, la Selección de fútbol enfrenta a Puerto Rico en Miami

Desde las 21, la Albiceleste recibirá a Puerto Rico, un rival que en los últimos años ha crecido mucho en su nivel de fútbol

Lionel Messi espera dar algunos pasos en el amistosos de este martes ante Puerto Rico

Lionel Messi espera dar algunos pasos en el amistosos de este martes ante Puerto Rico

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni

Lionel Scaloni confirmó que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El Imperio está feliz porque Estudiantes pasó a cuartos de final en el denominado torneo Reducido

Los Estudiantes disfrutaron de un día de primavera llena de fútbol

Por Gonzalo Tapia

La Selección argentina de Fútbol que tendrá al astro Lionel Messi entre los suplentes, se enfrentará este martes a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA. Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la presencia del capitán Lionel Messi, la ´Albiceleste´ superó sin problemas a la ´Vinotinto´ con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el director técnico planea repetir tan solo a cuatro futbolistas del once que inició el partido ante el elenco venezolano: el arquero Emiliano Martínez, los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y el mediocampista Nicolás Paz.

Por su parte, Messi iría al banco de suplentes e ingresará algunos minutos en este partido que se disputará en la casa de su actual equipo, el Inter Miami. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: el entrenador británico Charlie Trout no dio indicios del equipo que parará.

Pormenores

  • Amistoso internacional
  • Argentina VS. Puerto Rico
  • Estadio: Chase stadium, Miami, Estados Unidos
  • Horario: 21 TV: TyC Sports / Telefe
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Alan Velasco de los registros del Club Boca Júniors.

Alan Velasco sufrió una distensión ligamentaria y se despide del fútbol por el resto del año

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El Rojo lucha contra sus propios fantasmas

Independiente igualó su segunda peor racha histórica en Fútbol y vive una crisis que preocupa

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Muchos están pidiendo la cabeza de Marcelo Gallardo  

River igualó una racha negativa que no sufría desde 1982 y crece la presión sobre Gallardo

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Los habitantes del archipiélago de Cabo Verde festejaron hasta altas horas de la madrugada

Cabo Verde hizo historia en el Fútbol, porque jugará por primera vez un Mundial

Por Gonzalo Tapia