Con Messi de suplente, la Selección de fútbol enfrenta a Puerto Rico en Miami

Los Estudiantes disfrutaron de un día de primavera llena de fútbol

Lionel Scaloni confirmó que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

La Selección argentina de Fútbol que tendrá al astro Lionel Messi entre los suplentes, se enfrentará este martes a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional.

El encuentro se disputará en el Chase stadium de la ciudad estadounidense de Miami desde las 21 , aún sin árbitro definido, pero con la transmisión de TyC Sports y Telefe.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA. Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la presencia del capitán Lionel Messi, la ´Albiceleste´ superó sin problemas a la ´Vinotinto´ con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el director técnico planea repetir tan solo a cuatro futbolistas del once que inició el partido ante el elenco venezolano: el arquero Emiliano Martínez, los laterales Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico y el mediocampista Nicolás Paz.

Por su parte, Messi iría al banco de suplentes e ingresará algunos minutos en este partido que se disputará en la casa de su actual equipo, el Inter Miami. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: el entrenador británico Charlie Trout no dio indicios del equipo que parará.

Pormenores