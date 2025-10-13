Un partido de fútbol donde Riestra y Platense quedaron conformes

Lionel Scaloni confirmó que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Con Messi de suplente, la Selección de fútbol enfrenta a Puerto Rico en Miami

Riestra igualó este viernes como visitante 1 a 1 frente a Platense y se mantuvo como líder de la Zona B del Torneo Clausura de Fútbol 2025, en un partido disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, por la duodécima fecha.

El elenco porteño abrió el marcador a los 13 minutos de la etapa inicial, con el tanto del delantero Alexander Díaz, mientras que el vigente campeón del fútbol argentino igualó a los 39 del mismo período, mediante el gol del defensor Oscar Salomón.

Deportivo Riestras terminó con diez jugadores por la expulsión de Pedro David Ramírez, a los 49 minutos del primer tiempo.

En la próxima fecha, el “Malevo” recibirá a Instituto de Córdoba, el lunes 20 de octubre a las 19, mientras que el equipo de Cristian “Kily” González visitará a Rosario Central, el domingo 19 a partir de las 18.

Riestra abrió el marcador en la primera llegada del partido. A los 13 minutos del primer tiempo, una descoordinación entre el arquero Federico Losas y el defensor Oscar Salomón dejó una pelota suelta en el área, empujada al gol por Alexander Díaz.

El “Calamar” igualó a los 39 minutos, con un tiro libre bajo del volante Franco Zapiola que fue desviado por el guardameta Ignacio Arce, pero Salomón llegó para rematar el rebote y poner el 1-1.

La visita se quedó con un hombre menos en el tercer minuto de descuento, a instancias del VAR, con la expulsión del defensor Pedro Ramírez, tras un codazo en la cara del delantero Guido Mainero.

Un minuto más tarde, el extremo Ignacio Schor tuvo una llegada clara con un remate de taco por el costado izquierdo del área, que fue detenido por Arce.

platense dos

El segundo tiempo no tuvo llegadas hasta los 28 minutos, cuando un centro del extremo Mauro Luna Diale fue prolongado hacia atrás por el central Miguel Barbieri y pasó cerca del segundo palo, aunque Arce tenía todo controlado.

A pesar de tener un jugador más, Platense no pudo asediar al equipo del Bajo Flores hasta pasada la mitad del complemento. A los 37 minutos, el defensor del local Juan Ignacio Saborido tuvo un remate desde el borde del área, el cual se fue excesivamente alto.

Cinco minutos más tarde, el propio lateral derecho agarró un nuevo rebote sobre el borde del área y metió un buen remate con el empeine que buscaba el primer palo, pero fue bloqueado por un defensor y se fue al córner, por el otro poste.

En el primer minuto de descuento, un córner al segundo palo permitió el cabezazo del delantero Maximiliano Rodríguez, el cual dio en el caño derecho del arquero rival.

Síntesis

Cancha: Estadio Ciudad de Vicente López.

Platense (1): Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Gonzalo Goñi, Oscar Salomón, Bautista Barros Schelotto; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González.

Riestra (1): Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Edgar Elizalde por Goñi (P), 19m Celias Ingenthron por Barros Schelotto (P) y Mauro Luna Diale por Zapiola (P); 32m Gabriel Obredor por Herrera (R), 43m Nicolás Benegas por Alonso (R), 45m Mariano Bracamonte por A.Díaz (R).

Goles en el primer tiempo: 13m A.Diaz (R); 39m Salomón (P).

Incidencia en el primer tiempo: 49m expulsado P.Ramírez (R).

Árbitro: Jorge Baliño.