Independiente igualó su segunda peor racha histórica en Fútbol y vive una crisis que preocupa

Independiente de Avellaneda no encuentra el rumbo y su presente se tiñe de preocupación. La derrota 2-0 ante Lanús en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por el Clausura de Fútbol , extendió su mala racha a 14 partidos sin triunfos, igualando así su segunda peor marca histórica.

La última vez que el “Rojo” había sufrido un período similar fue en 2002, cuando encadenó también 14 partidos sin victorias bajo la conducción de Néstor Clausen y Américo Gallego.

Aquel antecedente quedó grabado como uno de los momentos más difíciles del club, pero el actual contexto amenaza con superarlo. La serie negativa actual, además, supera la de 1998-1999, cuando Independiente estuvo 13 encuentros sin ganar.

El mayor temor entre los hinchas es que la historia vuelva a repetirse. En 2012, el club de Avellaneda atravesó su peor racha sin victorias —17 partidos—, preludio de su histórico descenso a la B Nacional.

El rendimiento del equipo refleja las causas de la crisis: falta de gol, errores defensivos y un bajo nivel en figuras que deberían marcar diferencias. En 11 fechas del Clausura, Independiente acumula seis empates y cinco caídas, uno de los peores inicios de torneo desde la instauración de los campeonatos cortos.

Con cuatro fechas por disputarse, el panorama se vuelve apremiante. El próximo compromiso ante San Martín de San Juan se perfila como una final anticipada para intentar cortar la sequía y aliviar la tensión.