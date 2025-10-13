13 de octubre de 2025 - 18:41

Independiente igualó su segunda peor racha histórica en Fútbol y vive una crisis que preocupa

La última vez que el “Rojo” había sufrido un período de sequía de fútbol similar fue en 2002, cuando encadenó también 14 partidos sin victorias

Fútbol. El Rojo lucha contra sus propios fantasmas

Fútbol. El Rojo lucha contra sus propios fantasmas

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. El Imperio está feliz porque Estudiantes pasó a cuartos de final en el denominado torneo Reducido

Los Estudiantes disfrutaron de un día de primavera llena de fútbol

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Alan Velasco de los registros del Club Boca Júniors.

Alan Velasco sufrió una distensión ligamentaria y se despide del fútbol por el resto del año

Por Gonzalo Tapia

Independiente de Avellaneda no encuentra el rumbo y su presente se tiñe de preocupación. La derrota 2-0 ante Lanús en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por el Clausura de Fútbol, extendió su mala racha a 14 partidos sin triunfos, igualando así su segunda peor marca histórica.

La última vez que el “Rojo” había sufrido un período similar fue en 2002, cuando encadenó también 14 partidos sin victorias bajo la conducción de Néstor Clausen y Américo Gallego.

Aquel antecedente quedó grabado como uno de los momentos más difíciles del club, pero el actual contexto amenaza con superarlo. La serie negativa actual, además, supera la de 1998-1999, cuando Independiente estuvo 13 encuentros sin ganar.

El mayor temor entre los hinchas es que la historia vuelva a repetirse. En 2012, el club de Avellaneda atravesó su peor racha sin victorias —17 partidos—, preludio de su histórico descenso a la B Nacional.

El rendimiento del equipo refleja las causas de la crisis: falta de gol, errores defensivos y un bajo nivel en figuras que deberían marcar diferencias. En 11 fechas del Clausura, Independiente acumula seis empates y cinco caídas, uno de los peores inicios de torneo desde la instauración de los campeonatos cortos.

Con cuatro fechas por disputarse, el panorama se vuelve apremiante. El próximo compromiso ante San Martín de San Juan se perfila como una final anticipada para intentar cortar la sequía y aliviar la tensión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Muchos están pidiendo la cabeza de Marcelo Gallardo  

River igualó una racha negativa que no sufría desde 1982 y crece la presión sobre Gallardo

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Los habitantes del archipiélago de Cabo Verde festejaron hasta altas horas de la madrugada

Cabo Verde hizo historia en el Fútbol, porque jugará por primera vez un Mundial

Por Gonzalo Tapia
Gimnasia campeón de la Primera Nacional

Los cuartos de final del Reducido de fútbol tienen día y horario

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. La selección Argentina sub 20 desplegó un juego potente y fructífero.

Argentina es semifinalista y jugará ante Colombia por un lugar en la final del Mundial de Fútbol

Por Gonzalo Tapia