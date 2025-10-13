13 de octubre de 2025 - 17:34

Los cuartos de final del Reducido de fútbol tienen día y horario

Ocho clubes buscan su pasaje a las semifinales en el fútbol de ascenso, sin dudas uno de los favoritos es Estudiantes de Río Cuarto.

Gimnasia campeón de la Primera Nacional

Gimnasia campeón de la Primera Nacional

Foto:

Nicolás Salas
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Fútbol. Alan Velasco de los registros del Club Boca Júniors.

Alan Velasco sufrió una distensión ligamentaria y se despide del fútbol por el resto del año

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. El Rojo lucha contra sus propios fantasmas

Independiente igualó su segunda peor racha histórica en Fútbol y vive una crisis que preocupa

Por Gonzalo Tapia

Finalizaron los octavos de final de Reducido y ya se conoce quienes serán los equipos que pelearán por un lugar en las semifinales en busca del segundo ascenso a la Primera División del fútbol nacional.

Ahora, el segundo lugar en la máxima categoría se definirá a través de los equipos del Reducido, a quienes a los ganadores de los octavos de final se le suma el “Aurinegro” de la ciudad de las ballenas chubutenses.

Los cruces quedaron definidos y ya tienen los días y horarios confirmados, donde el sábado Estudiantes de Río Cuarto visite a Gimnasia y Tiro de Salta desde las 22 horas en el estadio El Gigante del Norte.

El domingo habrá doble jornada: Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto a las 14.45, mientras que Atlanta visitará a Deportivo Morón desde las 17 horas en el Nuevo Francisco Urbano.

Los duelos de ida se cerrará el lunes, con el enfrentamiento entre Tristán Suárez y Estudiantes a las 19 horas en el estadio 20 de Octubre.

A partir de esta instancia, los encuentros se disputarán en formato ida y vuelta, y en caso de igualdad en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general de la temporada debido a la ventaja deportiva.

Por otro lado, aún no se confirmaron los días y horarios de los partidos de vuelta de los cuartos de final.

De esta forma, ya son ocho los equipos que se ilusionan con llegar a ocupar el segundo pasaje a la Primera División y acompañar a Gimnasia de Mendoza en la Liga Profesional 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Muchos están pidiendo la cabeza de Marcelo Gallardo  

River igualó una racha negativa que no sufría desde 1982 y crece la presión sobre Gallardo

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Los habitantes del archipiélago de Cabo Verde festejaron hasta altas horas de la madrugada

Cabo Verde hizo historia en el Fútbol, porque jugará por primera vez un Mundial

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. La selección Argentina sub 20 desplegó un juego potente y fructífero.

Argentina es semifinalista y jugará ante Colombia por un lugar en la final del Mundial de Fútbol

Por Gonzalo Tapia
Festejos de los hinchas tras el ascenso del Lobo a primera

La alegría solo fue Mens Sana y festejó la mitad de Mendoza

Por Gonzalo Tapia