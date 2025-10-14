Las 13 selecciones que se juegan hoy su clasificación al Mundial 2026

El Mundial 2026 que se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá se encuentra definiendo a las selecciones que participarán y, en medio de una nueva Fecha FIFA , podrían surgir 13 nuevos países clasificados, con grandes novedades respecto a citas anteriores.

Las confederaciones de Europa, África y Asia pueden confirmar varios equipos participantes, ya que las eliminatorias de la CAF y la AFC finalizan hoy y muchos equipos se jugarán su clasificación, ya sea directa o a repechaje. Por el lado de UEFA , teniendo en cuenta que todavía quedan algunas jornadas, solo dos potencias pueden meterse en la próxima Copa del Mundo en esta jornada.

Europa podría definir a sus primeros representantes, ya que Inglaterra podría clasificar si consigue un triunfo ante Letonia de visitante, teniendo en cuenta que es el cómodo líder del Grupo K de las Eliminatorias UEFA .

Por otra parte, Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, debe ganar a Hungría y esperar que Armenia no sume de a tres en su compromiso frente a Irlanda. De suceder esto último, deberá esperar hasta noviembre para confirmar su lugar.

Siete selecciones batallarán en la última fecha en África, para obtener los tres cupos restantes de la CAF. En el grupo B, Senegal puede meterse venciendo a Mauritania, pero una derrota le abrirá la puerta a la República Democrática del Congo , siempre y cuando esta derrote a Sudán.

En el grupo C, Benín (17 puntos) puede meterse en el Mundial si le gana a Nigeria (14 puntos), que también se juega su boleto: debe ganar y esperar que Sudáfrica (15 puntos) no sume de a tres ante Ruanda. Por último, en el grupo F, Costa de Marfil volverá a un Mundial si vence a Kenia como local. Sin embargo, si empata o pierde, le dará la posibilidad a Gabón, que recibirá a Burundi.

En Asia hay dos mano a mano por un lugar en la Copa del Mundo. Este martes Qatar y Emiratos Árabes se enfrentarán en Al Rayyan y el ganador clasificará al Mundial y el empate le da la ventaja al conjunto local, que llega con ventaja en la tabla de posiciones. En tanto que Arabia Saudita e Irak disputarán un duelo cuyo vencedor será el último representante asiático de la competencia.