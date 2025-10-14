Eliminatorias Mundial 2026: Inglaterra abrochó la clasificación, Portugal quedó al borde

Este martes, Inglaterra logró confirmar su boleto hacia el Mundial 2026 tras golear sin piedad a Letonia por 5 a 0. Portugal , por su parte, ganaba con doblete de Cristiano Ronaldo pero terminó igualando 2 a 2 con Hungría y deberá seguir aguardando para sacar ticket.

Los Tres Leones no mostraron contemplaciones, y aplastaron a una débil Letonia en condición de visitante. Los tantos del elenco de Thomas Tuchel fueron convertidos por Harry Kane en dos ocasiones, Anthony Gordon , Maksims Tonisevs en contra, y Eberechi Eze.

La apertura del marcador se produjo a los 25 minutos, cuando Gordon se despachó con un gran remate que hizo estéril el esfuerzo de Zviedris. En el cierre del primer tiempo el goleador Harry Kane sumó su doblete. Primero con un disparo de media distancia, y luego a través de un penal que le cometieron a él mismo.

En el complemento la goleada se amplió con el fatídico cuarto tanto en contra de Maksims Tonisevs, que desvió sin intención un centro venenoso. Mientras tanto, a cinco del final, Eberechi Eze puso cifras definitivas tras la habilitación de Jarrod Bowen.

De esta forma, Inglaterra se hizo inalcanzable en la cima de su grupo y logró la clasificación al Mundial 2026, donde intentará destronar a Argentina y quedarse con su segunda Copa del Mundo.

A Portugal le arruinaron la fiesta:

Portugal

Portugal deberá seguir esperando para festejar su presencia en la cita mundialista, luego de que se le escape un partido que tenía prácticamente ganado en condición de local. Fue 2 a 2 ante Hungría, en un duelo que marcó otro récord de Cristiano Ronaldo.

El dueño de casa comenzó con el pie izquierdo, ya que a los 8' Attila Szalai puso el sorpresivo 1 a 0 para la visita. Sin embargo, poco tiempo pasó para que Cristiano apareciera para salvar las ropas, y anotar el empate tras el centro de Nelson Semedo. Sobre el cierre de la primera mitad, CR7 dio vuelta el marcador con su segunda conquista.

Los Lusos contaron con chances para liquidar la historia en el complemento, pero Ruben Dias y Bruno Fernandes no pudieron con el palo izquierdo del arquero Balász Tóth, y dejaron vivo a Hungría. Así, el elenco visitante se repuso sobre el cierre, y acalló la fiesta de Portugal con el 2 a 2 de su máxima figura, Dominik Szoboszlai.

No fue todo negativo para los locales, que asistieron a otro récord histórico de Cristiano Ronaldo. Con sus dos recientes festejos, el atacante se convirtió en el máximo artillero de la historia de las Eliminatorias con 41 tantos, superando a Carlos Ruiz (39).