Handball: El Clausura con muchos partidos disputados

En la Liga de Honor de balonmano femenina hubo triunfos de las Tombinas, Regatas y Municipalidad de Maipú

Handball. Un lindo partido y muy disputado sostuvieron los septetos de Municipalidad de Maipú y Etiec en Liga de Honor

El torneo de Clausura de Handball se sigue disputando y hubo una gran cantidad de lances en cada una de las divisionales que tiene la Amebal.

En la Liga de Honor femenina, las chicas de Godoy Cruz ganaron dos encuentros, uno de visitante frente a Etiec en Maipú y otro de local ante Gimnasia. Mientras que Municipalidad de Maipú continúa invicto en 4 partidos tras vencer a Gimnasia en el Parque. Las féminas de UNCuyo acumulan 3 vicorias.

En la Liga de Honor masculina los municipales maipucinos son punteros, porque superaron a sus vecinos de Etiec para sumar su cuarto triunfo. le sigue el septeto de UNCuyo, que le ganó a Palmira, y ganó su tercer partido consecutivo. Los maipucinos le habían ganado como visitantes a Gimnasia y a la Municipalidad de Capital.

Este fin de semana continuará la disputa del Clausura en todas las divisiones.

Los resultados en las categorías superiores Liga de Honor femenina Godoy Cruz 25-Gimnasia y Esgrima 17 (PT 10-10). Agustina Boniowski 4 y Martina Nahman 4 entre 11 que concretaron goles (GC), Maita Tillar 4, Carolina Egañes 4 (GyE). Etiec 24-Godoy Cruz 31 (PT 10-15). Valentina Olaiz 6, Marianela Montes 5 (E), Carmela Lupari 9, Agustina Biniowski 4 y Rocío Sosa 4 (GC). Regatas 36-San Lorenzo de Russell 12 (PT 15-6). Ornella Juan 11, María Paz Lella 7 (R), entre las once que convirtieron; Nadya Guardia 4 (SL). Gimnasia y Esgrima 17-Munic Maipú 31 (PT 8-17). Carolina Vidal 4 (GyE), Luciana Zafarana 9, Amparo Benito 6 (MM), Liga de Honor masculina Munic. Maipú 36-Etiec 20 (PT 18-10). Benjamín Iatrino 6 entre 12 jugadores que convirtieron goles (MM), Francisco Rossi 9, Juan Ignacio Sola 8 (E). Godoy Cruz 42-Gimnasia y Esgrima 19 (PT 24-10). Trece jugadores de G.C. convirtieron y se destacó Agustín Carloni con 11. Emiliano Vega 4 (GyE) San Lorenzo de Russell 23-Munic. Capital 28 (PT 10-13). Enzo Manfredini 7, Alejandro Ochoa 6 (SL), Matías Stahringer 7, Tomás Marchidio 7 (MC). UNCuyo 38-Palmira 28 (PT 23-13). Felipe Bouzo 7, Matías Isgró 7, Valentino Campini 7 (U), Martín Mateo 12, Alvaro Lombino 5, Fabricio Lentini 5 (P). Etiec 29-Godoy Cruz 44 (PT 12-21). Francisco Rossi 7, Juan Ignacio Sola 6 (E), Gianluca Ovidi 10, Agustín Carloni 9 (GC). Munic. Capital 15-Munic Maipú 30 (PT 5-20). Octavio Hernández 4 (MC), Juan Ignacio Cuello 5, Valentín Herrera 5 (MM) entre los doce que convirtieron. Gimnasia y Esgrima 18-Munic Maipú 41 (PT 11-22). Germán López 3 (G) entre los diez que convirtieron; Benjamín Iatrino 11, Maximiliano Pieranni 7(MM) entre los doce que hicieron goles. Mayor femenino A Munic. Luján 20-Munic. Capital 20 (PT 11-9). Greta Dorador 7 (ML), Dana Cuello 7 (MC). UNCUYO 20- Godoy Cruz 26 (PT 8-13) Ana Segura 7 y Jimena Díaz 6 (U), Valentina Peralta 10 y Marilina Sigre 6 (GC). Regatas 24-Munic. Maipú 30 (PT 13-11). Martina de San Roque 11, Juliana Zalazar 5 (R), María Victoria Farías 12, María José Seser 6 (MM). Mayor femenino B San Lorenzo de Russell 32-Munic. Maipú 29 (PT 18-12). Mayra González 11 (SL), Sidanelia Montenegro 9 (MM). Regatas 11-Munic. Maipú 22 (PT 7-14). Agustina Choque 4 (R), Analía Carmona 7, Mariana Ruggieri 6 (MM). Munic. Junín 29-rodeo del Medio 25 (PT 19-14). Lourdes Arias 8, Florencia Ochoa 7 (MJ), María Pavarotti 8, Julieta Basile 5 (R). Mayor masculino Godoy Cruz 33-Palmira 25 (PT 17-15). Juan Henderson 8, Marcos Andrade 7 (GC), Gino Campanella 10 (P). Munic. Luján 28-Munic. Tupungato 26 (PT 12-11). Gonzalo Ortiz 6 (ML), Martín Fernández 5, Víctor Reyes 5 (MT) Munic. Junín 25-Godoy Cruz 30 (PT 15-11). Esteban Gerrero 8, Nahum Galez 6 (MJ), Juan Henderson 6, Santiago Paris 6 (GC). Gimnasia y Esgrima 30-Filippini 27 (PT 14-13). Ignacio Palavecino 9, Juan De Lucía 7 (GyE), Diego Darre 8 (F). San Lorenzo de Russell 28-Munic. Junín 31 (PT 11-13). Sebastián Montenegro 13, Marcos Orpi 7 (SL), Nahum Galez 9, Facundo Coria 8 (MJ). Etiec 27-Munic. Tunuyán 45 (PT 10-19). Juan Manuel Silva 7 (E), Valentín Barrera 10 (MT), entre los 12 jugadores que concretaron goles.