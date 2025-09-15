Handball: El mejor equipo del país en varones es Mendoza

Se conoció la tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras el empate en Rosario

La selección masculina de Mendoza (Amebal) logró el título del Handball de la primera edición de Jadar (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento), competencia que se disputó en la ciudad de Rosario, en la Provincia de Santa Fe y donde intervinieron una variedad de disciplinas y solamente concurrieron algunos representativos mendocinos como es el caso de los combinados de balonmano .

En la competencia masculina tuvo estos resultados, por la primera fecha: Córdoba 34-Asbalnor 28 y Amebal 47-Rosario 25. En la segunda jornada de encuentro, los resultados fueron: Asbalnor 30-Rosario 25 y Amebal 32-Córdoba 28. Y los marcadores de la tercera ronda de lances fueron: Asbalnor 35-Amebal 32 y Córdoba 39-Rosario 16.

En la definición disputada el domingo, en el estadio de Newell’s Old Boys por el tercer puesto los bonaerenses le ganaron a los rosarinos 32 a 21 y por la medalla dorada, el seleccionado mendocino venció a Córdoba 32 a 29.

El plantel de Amebal que obtuvo el primer lugar estuvo integrado por: Lautaro Cortes, Valentino Campini, Luciano Leiva, Leonardo Ledesma, Martín Mateo, Santiago Sola, Juan Ignacio Cuello, Luciano Faraz, Alejo Mallea, Martín Giménez, Benjamín Iatrino, Pablo Smovir, Francisco Contino y Matías Stahringer dirigidos por Adrián Rodríguez, Gaspar Po s e Ivo Dobrodzejunas.

¿Cómo le fue a Mendoza en Handball damas?

En femenino las mendocinas vencieron a Santa Fe 28 a 23 y Córdoba superó a Albalnor (Asoc. del balonmano del Norte de Buenos Aires) 37 a 19. En la segunda fecha, los resultados fueron: Albalnor 28-Santa Fe 24 y Córdoba 35-Amebal 23 y en la tercera ronda de partidos, los marcadores fueron: Amebal 28-Asbalnor 28 y Córdoba 63-Santa Fe 18.

Luego en semifinales: Asbalnor superó a Amebal 38 a 28 y las cordobesas a Santa Fe 40 a 20. Amebal se quedó con el tercer puesto al superar a Santa Fe 35 a 28 y el primer lugar fue para Córdoba que goleó 52 a 21 a Asbalnor.

¿Qué son los Jadar?

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), es el máximo evento multideportivo que hay en el país, y se disputará cada cuatro años. Y buscan promover la integración del deporte olímpico y paralímpico en un evento multideportivo de gran escala. Es como una especie de Juegos Olímpicos vernáculos con 58 disciplinas y donde las provincias envían sus equipos representativos en cada especialidad, que se disputa..