Cuando en el Fútbol dos son multitud: Bolívar y Rafaela desean el ascenso

Celestes y cremosos de excelente campaña este año, irán por la corona del Federal A y el ticket a la categoría superior en Fútbol
Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela jugarán la final del Torneo Federal A de Fútbol 2025 para definir el ascenso a Primera Nacional.
El encuentro, que definirá el primero de los boletos para subir a la segunda categoría del fútbol argentino, se disputará el domingo a las 16 en el Estadio Único de San Nicolás.
En caso de empate en los 90 minutos, el ascenso se definirá por penales. Cada club dispondrá de 5.000 entradas para sus hinchadas, con sectores asignados y venta anticipada para evitar aglomeraciones el mismo día del encuentro.
El ganador de la serie entre Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela tendrá el primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino y el perdedor no queda eliminado, sino que ingresará a la Reválida para seguir luchando por el segundo ascenso.
La definición promete ser apasionante: por un lado, el elenco santafesino busca volver rápidamente a la división donde fue protagonista durante largo tiempo, y por el otro, Ciudad de Bolívar intentará lograr un hito histórico, dado que nunca vivió el salto a la Primera Nacional.
El mecanismo del torneo también dejó definidas las series de la Tercera Etapa de la Reválida por el segundo ascenso. Los enfrentamientos configurados son: Sportivo Belgrano vs Guillermo Brown; Argentino de Monte Maíz vs Douglas Haig; Olimpo vs Kimberley; Gimnasia de Chivilcoy vs Juventud Antoniana; San Martín de Formosa vs Costa Brava; Deportivo Rincón vs 9 de Julio de Rafaela; Sarmiento de La Banda vs Sportivo Atenas.
Estas llaves se disputarán a ida y vuelta el 19 de octubre (ida) y el 2 de noviembre (vuelta), con definición de local y ventaja deportiva para el equipo mejor posicionado en la fase regular en caso de empate global.