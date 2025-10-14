14 de octubre de 2025 - 20:25

Cuando en el Fútbol dos son multitud: Bolívar y Rafaela desean el ascenso

Celestes y cremosos de excelente campaña este año, irán por la corona del Federal A y el ticket a la categoría superior en Fútbol

Fútbol. Atlético festeja, pese a que empató con Sportivo belgrano, la crema es finalista e irá por el ascenso

Equipazo. Ciudad de Bolívar venció a Monte Maíz, por  3 a 0 y sacó pasaje a la final del torneo Federal A de fútbol.

Equipazo. Ciudad de Bolívar venció a Monte Maíz, por  3 a 0 y sacó pasaje a la final del torneo Federal "A" de fútbol.

Por Gonzalo Tapia

Fútbol,. Un atractivo lance protagonizaron los Calamares y Los Malevos.

Un partido de fútbol donde Riestra y Platense quedaron conformes

Fútbol. El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni

Lionel Scaloni confirmó que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela jugarán la final del Torneo Federal A de Fútbol 2025 para definir el ascenso a Primera Nacional.

En caso de empate en los 90 minutos, el ascenso se definirá por penales. Cada club dispondrá de 5.000 entradas para sus hinchadas, con sectores asignados y venta anticipada para evitar aglomeraciones el mismo día del encuentro.

El ganador de la serie entre Ciudad de Bolívar y Atlético de Rafaela tendrá el primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino y el perdedor no queda eliminado, sino que ingresará a la Reválida para seguir luchando por el segundo ascenso.

La definición promete ser apasionante: por un lado, el elenco santafesino busca volver rápidamente a la división donde fue protagonista durante largo tiempo, y por el otro, Ciudad de Bolívar intentará lograr un hito histórico, dado que nunca vivió el salto a la Primera Nacional.

El mecanismo del torneo también dejó definidas las series de la Tercera Etapa de la Reválida por el segundo ascenso. Los enfrentamientos configurados son: Sportivo Belgrano vs Guillermo Brown; Argentino de Monte Maíz vs Douglas Haig; Olimpo vs Kimberley; Gimnasia de Chivilcoy vs Juventud Antoniana; San Martín de Formosa vs Costa Brava; Deportivo Rincón vs 9 de Julio de Rafaela; Sarmiento de La Banda vs Sportivo Atenas.

Estas llaves se disputarán a ida y vuelta el 19 de octubre (ida) y el 2 de noviembre (vuelta), con definición de local y ventaja deportiva para el equipo mejor posicionado en la fase regular en caso de empate global.

