La fiesta del handball nacional empezó en Córdoba con dos clubes mendocinos

Es el torneo que reúne a los clubes más importante del país; los septetos de balonmano de UN Cuyo y Municipalidad de Maipú son los representantes mendocinos
El torneo nacional de Clubes "A" de Handball empezó en la ciudad de Córdoba y se trata de la 38ª edición femenina y la 37ª masculina. Esta competencia otorgará al campeón de cada rama una plaza para el Sur-Centro de Clubes 2026.
Los partidos tienen como sedes al Polideportivo de Alta Gracia y al IPEF de Córdoba, mientras que el Club Atlético Barrio Parque será sede únicamente en la jornada final del certamen.
UNCuyo y Municipalidad de Maipú, que son los campeones y subcampeones de Amebal de 2014, perdieron en femenino y masculino en sus primeras presentaciones.
La competencia cuenta con una amplia representación de asociaciones afiliadas a la Confederación Argentina de Handball. Hay ocho equipos de FeMeBal (Metropolitana), seis de Córdoba, cuatro de Mendoza (UNCuyo y Municipalidad de Maipú en femenino y masculino), dos de AsBalNor (Norte de Bs.As.), mientras que Neuquén, Río Negro, Atlántica (Mar del Plata) y Chubut estarán representados por un equipo cada una. Los últimos campeones fueron Dorrego en la rama masculina, y River Plate, en la rama femenina, ambos metropolitanos.
En la rama femenina, los equipos participantes serán River Plate (FeMeBal), Sedalo (FeMeBal), Ferro (FeMeBal), Vilo (FeMeBal), Jockey Club (Córdoba), Club Atlético Belgrano (Córdoba), Universitario de Córdoba (Córdoba), Once Unidos (Atlántica), UNCuyo (Mendoza), Municipalidad de Maipú (Mendoza), Porvenir Talleres (Norte de Buenos Aires) y Alta Barda (Neuquén).
En la rama masculina compiten Dorrego (FeMeBal), River Plate (FeMeBal), Ferro (FeMeBal), S.A.G. Villa Ballester (FeMeBal), Alianza Villa María (Córdoba), Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba), Universitario de Córdoba (Córdoba), Sol de Mayo (Río Negro), UNCuyo (Mendoza), Municipalidad de Maipú (Mendoza), Nueva Generación (Chubut) y Somisa (Norte de Bs.As.).
Los resultados
Primera fecha
Femenino
Grupo A: River Plate 32– Porvenir Talleres (Bs.As.) 16. Libre: Universitario de Córdoba
Grupo B: Sedalo 35 – Alta Barda 31- Libre: Municipalidad de Maipú
Grupo C: Ferro 30– Universidad de Cuyo 22 (7 goles de Luciana Bustos). Libre: Belgrano de Córdoba
Grupo D: Jockey Club 24-– Once Unidos 20. Libre: Vilo
Masculino
Grupo A: Dorrego 36– Somisa 24. LIbre: Municipalidad de Maipú
Grupo B: River Plate 28– Nueva Generación 18. Libre: Universitario de Córdoba
Grupo C: Municipalidad de Alta Gracia 29 – UNCuyo 23 (Felipe Bouzo 6 goles). Libre: Ferro
Grupo D: Sol de Mayo 23– S.A.G. Villa Ballester 31. Libre: Alianza Villa María
Segunda fecha
Femenino
Grupo A: Universitario de Córdoba 33-River Plate 28. Libre: Porvenir Talleres (Bs.As.)
Grupo B: Sedalo 33 – Municipalidad de Maipú 22 (Giuliana Zafarana 6 goles). Libre: Alta Barda.
Grupo C: Ferro 33–Belgrano de Córdoba 15. Libre: UNCuyo
Grupo D: Jockey Club – Vilo. Libre: Once Unidos.
Masculino
Grupo A: Dorrego 29– Municipalidad de Maipú 25 (Mateo Giménez, 8 goles). Libre: Somisa.
Grupo B: River Plate 27– Universitario de Córdoba 29. Libre: Nueva Generación.
Grupo C: Municipalidad de Alta Gracia –Ferro. Libre: UNCuyo.
Grupo D: Sol de Mayo 24– Alianza Villa María 24. Libre: S.A.G. Villa Ballester.