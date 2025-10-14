La fiesta del handball nacional empezó en Córdoba con dos clubes mendocinos

Mundo River: Jorge Brito señaló a Gallardo como "responsable" del momento del equipo, pero lo banco a muerte

Handball: El Clausura con muchos partidos disputados

El torneo nacional de Clubes "A" de Handball empezó en la ciudad de Córdoba y se trata de la 38ª edición femenina y la 37ª masculina. Esta competencia otorgará al campeón de cada rama una plaza para el Sur-Centro de Clubes 2026.

Los partidos tienen como sedes al Polideportivo de Alta Gracia y al IPEF de Córdoba, mientras que el Club Atlético Barrio Parque será sede únicamente en la jornada final del certamen.

La competencia cuenta con una amplia representación de asociaciones afiliadas a la Confederación Argentina de Handball . Hay ocho equipos de FeMeBal (Metropolitana), seis de Córdoba, cuatro de Mendoza (UNCuyo y Municipalidad de Maipú en femenino y masculino), dos de AsBalNor (Norte de Bs.As.), mientras que Neuquén, Río Negro, Atlántica (Mar del Plata) y Chubut estarán representados por un equipo cada una. Los últimos campeones fueron Dorrego en la rama masculina, y River Plate, en la rama femenina, ambos metropolitanos.

Las damas

En la rama femenina, los equipos participantes serán River Plate (FeMeBal), Sedalo (FeMeBal), Ferro (FeMeBal), Vilo (FeMeBal), Jockey Club (Córdoba), Club Atlético Belgrano (Córdoba), Universitario de Córdoba (Córdoba), Once Unidos (Atlántica), UNCuyo (Mendoza), Municipalidad de Maipú (Mendoza), Porvenir Talleres (Norte de Buenos Aires) y Alta Barda (Neuquén).

En varones

En la rama masculina compiten Dorrego (FeMeBal), River Plate (FeMeBal), Ferro (FeMeBal), S.A.G. Villa Ballester (FeMeBal), Alianza Villa María (Córdoba), Municipalidad de Alta Gracia (Córdoba), Universitario de Córdoba (Córdoba), Sol de Mayo (Río Negro), UNCuyo (Mendoza), Municipalidad de Maipú (Mendoza), Nueva Generación (Chubut) y Somisa (Norte de Bs.As.).

Los resultados

Primera fecha

Femenino

Grupo A: River Plate 32– Porvenir Talleres (Bs.As.) 16. Libre: Universitario de Córdoba

Grupo B: Sedalo 35 – Alta Barda 31- Libre: Municipalidad de Maipú

Grupo C: Ferro 30– Universidad de Cuyo 22 (7 goles de Luciana Bustos). Libre: Belgrano de Córdoba

Grupo D: Jockey Club 24-– Once Unidos 20. Libre: Vilo

Masculino

Grupo A: Dorrego 36– Somisa 24. LIbre: Municipalidad de Maipú

Grupo B: River Plate 28– Nueva Generación 18. Libre: Universitario de Córdoba

Grupo C: Municipalidad de Alta Gracia 29 – UNCuyo 23 (Felipe Bouzo 6 goles). Libre: Ferro

Grupo D: Sol de Mayo 23– S.A.G. Villa Ballester 31. Libre: Alianza Villa María

Segunda fecha

Femenino

Grupo A: Universitario de Córdoba 33-River Plate 28. Libre: Porvenir Talleres (Bs.As.)

Grupo B: Sedalo 33 – Municipalidad de Maipú 22 (Giuliana Zafarana 6 goles). Libre: Alta Barda.

Grupo C: Ferro 33–Belgrano de Córdoba 15. Libre: UNCuyo

Grupo D: Jockey Club – Vilo. Libre: Once Unidos.

Masculino

Grupo A: Dorrego 29– Municipalidad de Maipú 25 (Mateo Giménez, 8 goles). Libre: Somisa.

Grupo B: River Plate 27– Universitario de Córdoba 29. Libre: Nueva Generación.

Grupo C: Municipalidad de Alta Gracia –Ferro. Libre: UNCuyo.

Grupo D: Sol de Mayo 24– Alianza Villa María 24. Libre: S.A.G. Villa Ballester.