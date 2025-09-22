22 de septiembre de 2025 - 09:34

Handball: Argentina fue campeón Sudamericano con muchos mendocinos en sus filas

Los seleccionados de balonmano menores nacionales ganaron un campeonato en caballeros y medalla de plata en damas, en un torneo jugado en Asunción

Handball. Los caballeros fueron campeones y hubo dos jugadores mendocinos entre sus filas. Son los Universitarios: Santino Ferri y Sebastián Villa.

Foto:

Amebal
Handball. El equipo femenino estuvo integrado por las jugadoras de Mendoza. Valentina Petriachi Williner, Francisca Grilli, Agostina Espinosa, y Juana Dorador Mercado. la profesora Ana Alonso fue parte del cuerpo técnico.

Foto:

Amebal
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Las selecciones argentinas de menores de Handball tuvieron una performance estupenda, porque ganaron el título en la rama masculina y la medalla de plata en damas, en los torneos Sur-Centro disputados en Asunción de Paraguay. En ambos septetos hubo presencia mendocina de alto nivel.

El elenco de varones se consagró tras vencer a Paraguay 30 a 16. Ambos equipos terminaron invictos en el torneo Sudamericano. En tanto, por la última fecha la Selección Femenina empató en 28 con Paraguay, y se consagró subcampeón por diferencia de goles.

Dos mendocinos integraron el equipo campeón: Santino Ferri y Sebastián Villa, ambos de UNCuyo.

Además, hubo presencia mendocina de equipos de Amebal, en el seleccionado femenino, con Valentina Petriachi Williner (Mendoza de Regatas), Francisca Grilli (Etiec), Agostina Espinosa (Municipalidad de Maipú) y Juana Dorador Mercado (Municipalidad de Luján) y en el cuerpo técnico estuvo Ana María Alonso (UNCuyo)

La delegación albiceleste cerró su participación en el Sur-Centro Menores cosechando una medalla de oro y otra plateada, repitiendo la performance del año pasado en donde justamente los varones habían ganado el título y las mujeres el subcampeonato.

Gran campaña del balonmano nacional

En la campaña del equipo masculino dirigido por Rubén Busolin venció a Uruguay 24-17, luego derrotó a Paraguay B 39-10, a Brasil 26-21, a Chile 27-22 y a Paraguay A 30-16. En un duelo que definió la medalla plateada y la de bronce, Brasil derrotó a Chile 24-19.

La selección de varones no falló en su último partido y cerró un torneo perfecto ganando el título con total autoridad. Con los goles de Anselmo Salinas, Lucas Staque y el mendocino Santino Ferri -goleador del partido con 8 tantos-, sumado a las atajadas de Joaquín Cufre, los Menores enderezaron el rumbo del partido. Argentina no soltó más la ventaja y amplió la diferencia con goles de Román Villaruel para irse al descanso 16-11.

En el complemento, nuevamente fueron de menos a más. Tras un comienzo incómodo en ataque por un cambio de defensa paraguaya que le permitió a los locales recortar la distancia a cuatro, un par de goles de Ferri y Santino Tamborelli, sumado a más atajadas de Cufre, hicieron crecer nuevamente a la Selección que manejó bien la diferencia hasta el final para el contundente 30-16.

¿Y las chicas?

Las damas menores, al mando del coach Bruno Puente, le ganaron a Paraguay B 35-23 en la apertura del torneo, después vencieron a Brasil 27-26, a Uruguay 33-22, a Chile 29-14 e igualaron con Paraguay A 28-28. Brasil se colgó la medalla de bronce tras vencer a Paraguay B 26-20.

El mendocino Romano en el torneo Sur-Centro de cadetes

La competencia de la categoría Cadete (menores de 16) se jugará del 24 al 28 de setiembre con los torneos, organizados por la Confederación Paraguaya de Handball junto a la Confederación Sur y Centro Americana de Balonmano, en Asunción. Participarán Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay A y Paraguay B, en ambas ramas.

El jugador mendocino Gonzalo Romano de Municipalidad de San Martín integra el plantel argentino.

