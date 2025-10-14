14 de octubre de 2025 - 21:28

Mundo River: Jorge Brito señaló a Gallardo como "responsable" del momento del equipo, pero lo banco a muerte

Jorge Brito, presidente de River, no dudó en marcar que Marcelo Gallardo es el principal responsable del momento futbolístico del Millonario. VIDEO.

Jorge Brito, muy crítico con el presente futbolístico de River Plate y la conducción de Marcelo Gallardo.&nbsp;

Jorge Brito, muy crítico con el presente futbolístico de River Plate y la conducción de Marcelo Gallardo. 

Es que si bien el presidente no tuvo reparos en señalar al vanagloriado entrenador como el actor principal de este turbulento andar del Millonario en 2025, también es cierto que frenó cualquier tipo de rumor y le dio un espaldarazo en el cargo. "Ni la oposición piensa en un cambio de entrenador", sentenció, además de recalcar que la dirigencia confía en que "va a revertirlo".

Cuándo finaliza el vínculo de Marcelo Gallardo con River Plate

El Muñeco finaliza su vínculo a fin de año, justo luego de la elecciones que se realizarán en River el próximo sábado 1° de noviembre, motivo por el cual el actual mandatorio riverplatense dejó más que claro que nadie baraja otra opción más allá de la tormentosa situación deportiva.

"Aún con cuatro derrotas y en tiempo de elección, ningún candidato ha hablado de un cambio de director técnico. La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Gallardo es el principal responsable. Pero la decisión de seguir o no es de él cuando le venza el contrato. A fin de año decidirá", explicó Brito, ante la consulta sobre si el DT tiene vía libre para decidir su continuidad después de diciembre o la CD tendrá la palabra final.

Pero, ¿cómo se sale del pozo? Brito analizó la situación que se vive en Núñez en detalle y, consciente de que el hincha perdió la paciencia el último sábado, en un clima hostil con silbidos e insultos para los jugadores, marcó la cancha: "No hay tiempo para esperar. Hay que ganar, competir y ahora".

"Hay que trabajar para revertirlo lo antes posible. Los silbidos se callan con goles y resultados. Hay que darle a la gente las alegrías que les supimos dar. Hay que darle lo antes posible los triunfos y el fútbol que demanda la gente. Estamos confiados en revertir este momento con Gallardo y los jugadores", concluyó con énfasis.

Jorge Brito afirmó que Marcelo Gallardo es un líder natural

“Cada una de las contrataciones, con Ramón Díaz, Gallardo y Demichelis, siempre el pedido de los jugadores ha sido el DT, pero la decisión y la negociación ha sido nuestra, con colaboración de Enzo Francescoli o Mariano Bernao. Me hago totalmente cargo de los resultados positivos y negativos que hemos tenido en los últimos cuatro años”, explicó el presidente Millonario.

A continuación, agregó: "Hoy Marcelo está demostrando lo grande que es como líder. Siempre se mostró muy humano para con nosotros, estamos más cerca que nunca y eso nos hace confiar. Se aprende en la derrota, puede ser que haya aprendido poco en sus primeros ocho años con la victoria. Si uno se fija desde la jerarquía individual de los nombres cuando llegó en 2014, no había los nombres que había ahora y las cosas le salieron bien desde el primer momento. No es siempre así, no es la historia del fútbol así, hay grandísimos técnicos que han tenido baches futbolísticos y Marcelo como técnico en River prácticamente no había tenido rachas negativas y es bueno para ver cómo es como director técnico, se ve lo que es un líder”.

Por último, manifestó: “Lo importante es que la materia prima está. Estoy muy confiado en que tenemos una gran base de jugadores y un gran cuerpo técnico. No me cambia la visión de lo que pensaba hace tres meses. Tenemos la capacidad para revertir esto y rápido”.

