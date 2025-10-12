Gran sorpresa de Sarmiento de Junín, que superó a River Plate en el Monumental

River Plate volvió a decepcionar en casa, y sufrió una inesperada derrota ante Sarmiento de Junín por 1 a 0. Fue en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional . El único tanto lo marcó Iván Morales en la etapa inicial.

Los primeros instantes del Millonario en el partido fueron una continuidad de lo observado en los últimos meses. Sin demasiadas ideas para vulnerar a sus rivales, inconexo y con poco vértigo . La presencia de los juveniles Thiago Acosta (debutó oficialmente), y Santiago Lencina no colaboraron demasiado para cambiar en el comienzo.

Además, apareció otro aspecto negativo del elenco de Gallardo. En la primera aproximación de Sarmiento, Vigo buscó el arco, Armani dio un rebote corto e Iván Morales aprovechó para estampar el 1 a 0. Baldazo de agua fría.

Esa situación marcó un punto de inflexión en la noche de Núñez. A partir de allí, River redobló esfuerzos y comenzó a llenar de chances al Verde . Hizo figura al arquero Lucas Acosta a través de disparos de Galoppo, Acosta y Bustos, que sirvieron para cambiar la cara, pero no para convencer a su gente.

El inicio del complemento fue similar, con Sarmiento intentando aguantar los embates de un conjunto local tirado completamente al ataque, pero con pocas ideas . En los primeros 15 minutos sólo tuvo dos llegadas, con remates desde afuera de Martínez Quarta y Lencina.

El Muñeco mandó al campo al volante de las inferiores Cristian Jaime, que debutó en el primer equipo, y al recuperado Sebastián Driussi. Sin embargo, el que se acercó al tanto fue Sarmiento. La visita encontró mal parado a River en una contra, por detrás de todos entró Contrera para capturar un centro, y Armani tapó de milagro. Más tarde tuvo otra, pero García se lo perdió de frente al arco.

La respuesta del Millonario fue con otro disparo desde lejos, cuando Paulo Díaz tomó la lanza y encontró camino libre para terminar reventar el travesaño. El defensor también contó con un cabezazo a los 40', tras córner de Nacho Fernández.

Sobre el cierre llegó el gol que parecía salvar las ropas. Gran jugada de Cristian Jaime, que limpió a dos rivales y tiró un centro que le quedó a Miguel Borja. Desde el suelo el Colombiano no falló, y estampó el 1 a 1. Sin embargo, el árbitro lo anuló a instancias del VAR por fuera de juego del nueve.

Durísima derrota de River. No sólo estiró su magro presente, sino que deja más dudas que certezas en cuanto al rendimiento colectivo. Sumó su cuarta derrota en las últimas cinco presentaciones, y dejó pasar una gran chance para acercarse a la cima.

Formaciones de River Plate - Sarmiento:

River Plate (0): Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Santiago Lencina; Thiago Acosta, Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento de Junín (1): Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Manuel García, Yair Arismendi; Iván Morales, Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

Goles: PT: 29' Iván Morales (S)

Cambios: ST: 00' M. Borja por Colidio (RP), 8' A. Seyral por Pratto (S), 14' C. Jaime por Acosta (RP) , 14' S. Driussi por Lencina (RP) , 21' E. Giménez por Villalba (S), 21' J. Ardaiz por Morales (S), 31' M. Meza por Casco (RP), 43' L. Suhr por Arismendi (S), 43' G. Díaz por Contrera (S)

