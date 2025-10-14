14 de octubre de 2025 - 18:16

Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: Mateo Retegui la rompió y salva a Italia de la crisis

El futbolista argentino anotó un doblete para la victoria de Italia ante Israel, lo que trajo calma con la clasificación para el Mundial 2026

Italia sueña con el Mundial 2026

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por tercera eliminatoria consecutiva, Italia está al borde de no lograr la clasificación a la máxima cita del deporte. Su andar en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 no es el mejor, pero sigue en competencia por una gran actuación de Mateo Retegui.

El nacido en Argentina, pero nacionalizado italiano, fue clave para el triunfo 3 a 0 ante Israel en Údine, que alcanzó para no perderle pisada a Noruega, el líder del Grupo I. Así, la Azzurra todavía sueña con el cupo directo a la Copa del Mundo.

Mateo Retegui convirtió el 1 a 0 de Italia de penal:

Embed

Mateo Retegui jugó un gran encuentro, y rompió el cero a los 46 minutos de la primera mitad desde el punto del penal. El delantero se internó en el área y fue a pelear la pelota ante el defensor Matan Baltaxa, que lo bajó al llegar a destiempo. Así, desde los doce pasos la ejecución del exBoca fue perfecta, colándose en el ángulo tras un fuerte disparo. Así se fueron al descanso.

En la segunda mitad llegó la frutilla del postre. Sobre 73 minutos, el atacante presionó y le robó el balón a Turiel, se acomodó a su pierna derecha y sacó un remate que dejó sin chances al arquero visitante Omri Glazer. Luego, sobre el cierre del partido, Gianluca Mancini estampó el tercero y definitivo.

Golazo de Retegui ante Israel:

Embed

De esta forma, Italia alcanzó los 15 puntos y quedó tan sólo a tres unidades del puntero Noruega, que en la fecha pasada había superado al mismo rival por 5 a 0. La ilusión de retornar al Mundial se alimenta con el fixture, ya que faltan dos fechas para el cierre de las Eliminatorias y en la última italianos y noruegos se verán las caras en la península

