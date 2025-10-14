Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: Mateo Retegui la rompió y salva a Italia de la crisis

El futbolista argentino anotó un doblete para la victoria de Italia ante Israel, lo que trajo calma con la clasificación para el Mundial 2026

Por tercera eliminatoria consecutiva, Italia está al borde de no lograr la clasificación a la máxima cita del deporte. Su andar en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 no es el mejor, pero sigue en competencia por una gran actuación de Mateo Retegui.

El nacido en Argentina, pero nacionalizado italiano, fue clave para el triunfo 3 a 0 ante Israel en Údine, que alcanzó para no perderle pisada a Noruega, el líder del Grupo I. Así, la Azzurra todavía sueña con el cupo directo a la Copa del Mundo.

Mateo Retegui convirtió el 1 a 0 de Italia de penal: Embed ¡LE ROMPIÓ EL ARCO! Remate infernal de Mateo Retegui para marcar el 1-0 de Italia vs. Israel.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UXzYFyda18 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025 Mateo Retegui jugó un gran encuentro, y rompió el cero a los 46 minutos de la primera mitad desde el punto del penal. El delantero se internó en el área y fue a pelear la pelota ante el defensor Matan Baltaxa, que lo bajó al llegar a destiempo. Así, desde los doce pasos la ejecución del exBoca fue perfecta, colándose en el ángulo tras un fuerte disparo. Así se fueron al descanso.

En la segunda mitad llegó la frutilla del postre. Sobre 73 minutos, el atacante presionó y le robó el balón a Turiel, se acomodó a su pierna derecha y sacó un remate que dejó sin chances al arquero visitante Omri Glazer. Luego, sobre el cierre del partido, Gianluca Mancini estampó el tercero y definitivo.