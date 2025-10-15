En una demostración de carácter, la Selección Argentina se metió en la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina fue sólida e inteligente, y superó a Colombia por la mínima diferencia para meterse en la final del Mundial Sub 20 . El solitario tanto de Mateo Silvetti alcanzó para abrochar el boleto a la definición del domingo ante Marruecos.

Ambos conjuntos salieron a disputar el encuentro con los dientes apretados, tomándolo con la seriedad e intensidad que requiere la semifinal de una Copa del Mundo. Por ese motivo, el trámite fue parejo y entretenido.

Diego Placente diagramó un 5-2-3 con Milton Delgado y Valentino Acuña compartiendo el eje, Prestianni, Sarco y Subiabre como tridente de ataque , más Dylan Gorosito y Julio Soler dando el equilibrio por los laterales.

Colombia diagramó un entramado defensivo con mucha solidez, apostando a los arrestos individuales de sus rápidos futbolistas ofensivos . En ese sentido, el más peligroso fue Joel Canchimbo, aunque sobre 25 minutos tuvo que salir lesionado.

En cuanto a chances, la primera mitad tuvo una oportunidad para cada integrante del ataque argentino. Subiabre probó de afuera y encontró bien parado al arquero; Prestianni disparó apenas ancho; y Sarco obligó la estirada de Jordan García tras una buena conexión con el delantero de River.

En el complemento el esquema nacional cambió, y con el se rompió el trámite. El DT mandó al campo a Mateo Silvetti para armar doble nueve con Sarco, y a Tobías Andrada para reforzar el mediocampo.

Embed ¡GOOOL DE ARGENTINA!



GRAN jugada de Prestianni que asistió a Silvetti para el 1-0 ante Colombia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/12SgNTH2kO — DSPORTS (@DSports) October 16, 2025

Eso provocó que Argentina llegue a campo contrario en más ocasiones, y que Gianluca Prestianni creciera en el dominio del balón. El de Vélez encontró a un buen socio en Silvetti, a quien buscó un par de veces, hasta que el delantero terminó convirtiendo el merecido 1 a 0. Luego el 20 se dedicó a buscar su gol, con remates picantes que exigieron al portero.

El segundo tanto estuvo a punto de llegar en varias oportunidades, pero nunca estuvo tan cerca como cuando Colombia equivocó en la salida, Prestianni tocó para Silvetti, y este habilitó a Alejo Sarco para que sacara un remate apenas desviado.

El elenco Cafetero no se quedó atrás, y durante todo el complemento demostró todo su poderío. Las más claras fueron de Aristizábal, pero Villalba y a Gorosito salvaron la caída del arco. Arizala también generó la suya, con un cabezazo bombeado que Barbi sacó con una espectacular volada.

Selección Argentina Sub 20 - Colombia

Con justicia, ratos de buen juego y mucha autoridad, Argentina alcanzó una nueva final en el Mundial Sub 20 tras 18 años de espera. Aquel equipo comandado por el Kun Agüero ya no será el último en jugar la definición, y la séptima está a la vuelta de la esquina. El rival será Marruecos, el domingo desde las 20 horas.

Formaciones de la Selección Argentina - Colombia:

Argentina (1): Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre, Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia (0): Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González, Joel Canchimbo; Emilio Aristizábal, Óscar Perea. DT: César Torres.

Datos del partido:

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile.

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)

Goles: ST: 26' Mateo Silvetti (A)

Cambios: PT: 36' J. Rentería por Canchimbo (C). ST: 00' M. Silvetti por Subiabre (A), 00' T. Andrada por (A), 29' R. Benítez por Rivero (C), 34' L. Landazuri por Bazán (C), 40' S. Fernández por Gorosito (A), 45' S. Andino por Prestianni (A)

Incidencias: ST: 33' Expulsado Rentería por doble amarilla (C)

