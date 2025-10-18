Golpazo al corazón Xeneize: Belgrano pisó fuerte y derrotó a Boca por 2-1 en La Bombonera

Con un gol de penal de Passerini de penal y otro en contra de Paredes, Belgrano venció 2 a 1 al Xeneize. Zeballos descontó para Boca. El equipo quedó en deuda nuevamente.

En un partido intenso y cargado de emociones, el Pirata le gana a Boca en la Bombonera.

una velada que contó con una serie de emotivos homenajes a Miguel Ángel Russo al ser el primer partido del Xeneize tras su fallecimiento, Boca cayó 2-1 a manos de Belgrano en La Bombonera, un partidazo por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 entre dos animadores de la Zona A.

¡¡¡GOL DE BELGRANO!!! Passerini no falló y puso el 1-0 del Pirata ante Boca en La Bombonera.



Tras un primer tiempo donde todas las miradas se las llevó la durísima patada de Lautaro Blanco, en el inicio de la etapa complementaria el Pirata sacó provecho de penal a instancias del VAR que Lucas Passerini cambió por la apertura del marcador. Una distancia que logró estirar minutos más tarde con el gol en contra de Leandro Paredes.

SU CARA LO DICE TODO... La pelota rebotó en Paredes y el 5 de Boca se convirtió en contra el 2-0 de Belgrano en La Bombonera.



El descuento de Exequiel Zeballos no le alcanzó al Club de la Ribera, que perdió la oportunidad de treparse a la cima del grupo y podría llegar a terminar la fecha fuera de la zona de Playoffs.

"SIEMPRE TE RECORDARÉ CON UNA SONRISA, AMIGO", el trapo que se colgó bajo el palco de Juan Román Riquelme, para Miguel Ángel Russo



@catalinasarra pic.twitter.com/idVN54rPY1 — Diario Olé (@DiarioOle) October 18, 2025 Y así como los homenajes a Russo se habían terminado con el pitazo inicial, tampoco hubo lugar para milagros que cayeran desde el cielo. El descuento de Zeballos pareció anunciar uno, pero fue insuficiente. El denominador común, como en toda la tarde, fueron los nervios. Y así Boca dilapidó la chance de consolidarse arriba por mérito propio, después de que muchos resultados previos se dieran a su favor. Tendrá que dar vuelta la página. Y encontrar la solución a los problemas comunes con algo más de creatividad.