Golpazo al corazón Xeneize: Belgrano pisó fuerte y derrotó a Boca por 2-1 en La Bombonera

Con un gol de penal de Passerini de penal y otro en contra de Paredes, Belgrano venció 2 a 1 al Xeneize. Zeballos descontó para Boca. El equipo quedó en deuda nuevamente.

En un partido intenso y cargado de emociones, el Pirata le gana a Boca en la Bombonera. 

Foto:

Gentileza
La camiseta homenaje de Boca a Miguel Angel Russo en La Bombonera. Emotivo. 

Foto:

Gentileza:
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca perdió en su cancha contra Belgrano y sufre por la clasificación a la Copa Libertadores. 

Por Redacción Deportes
Por Gustavo Villarroel
Tras un primer tiempo donde todas las miradas se las llevó la durísima patada de Lautaro Blanco, en el inicio de la etapa complementaria el Pirata sacó provecho de penal a instancias del VAR que Lucas Passerini cambió por la apertura del marcador. Una distancia que logró estirar minutos más tarde con el gol en contra de Leandro Paredes.

El descuento de Exequiel Zeballos no le alcanzó al Club de la Ribera, que perdió la oportunidad de treparse a la cima del grupo y podría llegar a terminar la fecha fuera de la zona de Playoffs.

Y así como los homenajes a Russo se habían terminado con el pitazo inicial, tampoco hubo lugar para milagros que cayeran desde el cielo. El descuento de Zeballos pareció anunciar uno, pero fue insuficiente. El denominador común, como en toda la tarde, fueron los nervios. Y así Boca dilapidó la chance de consolidarse arriba por mérito propio, después de que muchos resultados previos se dieran a su favor. Tendrá que dar vuelta la página. Y encontrar la solución a los problemas comunes con algo más de creatividad.

Boca vs. Belgrano por el Torneo Clausura: estadísticas

Por Emanuel Cenci
Por Cristian Reta
Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes