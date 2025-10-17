El temible delantero argentino que le convirtió al PSG y pasó sin pena ni gloria por Boca y River

El atacante le anotó un doblete al PSG en el marco de una nueva fecha de la Ligue One de Francia. La historia de un resiliente que desaprovechó Boca y River

El fútbol argentino es una fábrica inagotable de talentos. Aparecen por todas partes del mundo, erigiendose como figuras de equipos de diversas ligas importantes. En este caso, uno de ellos tuvo su explosión ante el PSG por la liga de Francia.

Se trata del delantero Joaquín Panichelli, que se despachó con un doblete en el apasionante empate 3 a 3 entre el Racing de Estrasburgo y Paris Saint Germain, por la fecha 8 de la Ligue One. Además, el exBoca Valentín Barco sumó una asistencia.

Consagratoria actuación de Panichelli: El atacante comenzó a ser figura a los 26', cuando conectó con un gran cabezazo un centro de Guéla Doué, e igualó el trámite 1 a 1. Previamente, el PSG se había adelantado con el tanto de Bradley Barcola. En el final de la primera mitad, Racing lo dio vuelta y desató la locura gracias al Colo Barco. El defensor, que juega de volante creativo, sacó de la galera una buena habilitación de cucharita para Diego Moreira, que no falló delante del arquero Chevalier. Al entretiempo, arriba la visita 2 a 1.

EL GOLEADOR DE LA LIGUE 1. pic.twitter.com/75BM6VpUnH — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 17, 2025 Ya en la segunda mitad, Panichelli volvió a anotar. El argentino le ganó la posición al defensor Zabarnyi, recibió el pase de Moreira, y remató de primera para superar al arquero. La alegría no pudo ser completa, ya que el PSG remontó y lo igualó gracias al penal convertido por Gonçalo Ramos, y al gol de Senny Mayulu.

Ni Boca ni River, la historia de Joaquín Panichelli: image Joaquín Panichelli nació en Córdoba hace 23 años. Comenzó su carrera en las inferiores de Racing de esa provincia, para luego pasar a Belgrano. Su capacidad goleadora y espíritu de sacrificio llamó la atención de los grandes. Se probó en Boca Juniors pero no quedó, y finalmente recaló en River Plate.

Si bien nunca llegó a debutar en el primer equipo Millonario, se destacó en la Reserva al anotar 12 goles en 24 partidos disputados. Su salida se produjo tras no llegar a un acuerdo para firmar su contrato profesional, y se dio en calidad de jugador libre. Así dio el salto a Europa, donde firmó para el Deportivo Alavés, y salió a préstamo al Mirandés, de la Segunda División. Los 21 goles en 44 presentaciones llamaron la atención del Racing de Estrasburgo, que pagó 20 millones de dólares para hacerse de sus servicios. La inversión rápidamente se recuperó, ya que Panichelli se convirtió en el goleador de la liga producto de 7 tantos en sus primeros 8 encuentros disputados en la Ligue One.