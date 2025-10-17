17 de octubre de 2025 - 21:52

Premian a Agostina Forti Giordani flamante campeona Latinoamericana de Enduro

Por su destacado desempeño, la especialista en Enduro recibió un galardón de parte de Guaymallén

Enduro. Agostina Forti y el Intendente de Guaymallén, Marcos Calvente

Foto:

Internet
Enduro. Agostina con su hermana Valentina en la presentación del Iberoamericano.

Foto:

Los Andes
enduro ella
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Agostina Forti, es una joven endurista del Departamento de Guaymallén, que en el último Torneo Iberoamericano de la especialidad que se realizó en Luján de Cuyo logró ceñirse la corona en la categoría 85 cc damas. Hay que destacar que la joven cuenta con tan solo 13 años y tiene un futuro prometedor en el motociclismo.

Agostina proviene de una familia de motociclistas, su padre es Fernando Forti y su madre Maribel Giordani fue campeona latinoamericana de la especialidad y en la actualidad es presidenta de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo (Fememod) o sea sus padres en alguna oportunidad de sus vidas deportivas brillaron en el firmamento del enduro.

También su hermana Valentina es una destacada y excelente piloto en esta especialidad de motociclismo, y fue campeona latinoamericana en el 2024 en Costa Rica.

“Les inculcamos este deporte porque es nuestra pasión. Participamos en competencias provinciales, nacionales y latinoamericanas. Ver a nuestras hijas en el podio es un orgullo enorme”, contó Maribel Giordani de Forti, su mamá..

Agostina, que empezó a correr a los 9 años en una mini moto de 50cc, no oculta su entusiasmo: “No lo puedo creer. Estoy muy feliz y agradecida con mi familia y con el municipio por este reconocimiento”.

Como la deportista es oriunda de Guaymallén el intendente Marcos Calvente le hizo entrega de una distinción por su dedicación, disciplina y esfuerzo, cualidades que la llevaron a alcanzar el máximo galardón en un deporte tan exigente como apasionante.

“Es un deporte complejo y de alto riesgo, pero integra muchas habilidades: cognitivas, físicas y técnicas. Requiere un entrenamiento enorme y un gran apoyo familiar. Es muy importante que jóvenes como Agostina puedan desarrollarse con responsabilidad y acompañamiento”, destacó el jefe comunal.

Durante la charla, el Intendente de Guaymallén y la familia Forti conversaron también sobre la necesidad de contar con un predio o pista de motocross en Guaymallén, para que los jóvenes deportistas puedan entrenar en condiciones seguras y adecuadas. “Hoy no existe un espacio de este tipo en el departamento, y sería muy valioso para seguir impulsando el desarrollo de esta disciplina”, coincidieron.

Así, entre anécdotas, sueños y motores, la historia de Agostina Forti demuestra que el talento y la perseverancia no tienen edad, y qué con el acompañamiento familiar y el apoyo institucional, el Departamento de Guaymallén sigue formando campeones.

