18 de octubre de 2025 - 10:52

José Pekerman llenó de elogios a la Selección Argentina: "Emociona el crecimiento"

El entrenador, formador de la generación que hoy conduce a la Selección Argentina, se mostró feliz del presente en el Mundial Sub 20.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El exentrenador y formador de la Selección Argentina José Pekerman, destacó el trabajo de los entrenadores Lionel Scaloni y Diego Placente en el plantel mayor y juveniles, en el marco del Mundial Sub 20 que tiene a la Albiceleste como finalista.

Leé además

Santino Andino, el mendocino, jugador de Godoy Cruz, que jugará la final del Mundial Sub 20. ¡Vamos Argentina! 

Santino Andino, el mendocino que juega la final del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina

Por Juan Azor
Matías Soulé, figura de la Roma

Fin del misterio: Matías Soulé reveló en qué selección jugará entre Argentina e Italia

Por Cristian Reta

En diálogo con 990 Sports, Pekerman se mostró conmovido por el presente del conjunto nacional, valorando que le “emociona ver el crecimiento de los jugadores”. Además, el DT de 76 años afirmó que los jugadores juveniles “van captando lo que les proponen los entrenadores” y que Argentina “está cumpliendo como lo que es: una potencia futbolística”.

José Pekerman sobre la Selección Argentina: "Tenemos que disfrutar lo conseguido"

Selección Argentina Sub 20
Selección Argentina Sub 20 ante Nigeria, por el Mundial de la categoría

Selección Argentina Sub 20 ante Nigeria, por el Mundial de la categoría

Pekerman arrancó la charla asegurando que “Placente y Scaloni están haciendo las cosas muy bien”, quedándose principalmente con la manera que tienen para elegir los jugadores que serán convocados, priorizando la “capacidad” por sobre el “amiguismo”.

El entrenador hizo énfasis, principalmente, en el funcionamiento de ambos como grupo, con la buena relación laboral que es necesario entre seleccionador juvenil y mayor, asegurando que “Placente está en el grupo porque convivieron en las selecciones”, así como también el exjugador de River “se ganó el respeto en Alemania”, así como Scaloni lo hizo en España, valorando también como están aprovechando las oportunidades que obtuvieron para estar a cargo de las selecciones mencionadas.

Además, el campeón de tres Mundiales Sub-20 opinó que “en Argentina tenemos que disfrutar lo que hemos conseguido con el tiempo”, que el país está cumpliendo como la “potencia futbolística” que es y que, aunque sea “difícil”, a veces hay que tener paciencia con los resultados.

Sobre el proyecto que encabezó, que se extendió desde 1995 hasta 2006, Pekerman aseguró que se buscaba “que los jugadores que se iban al exterior siguieran sintiendo lo que es la Selección”, ya que es una camiseta que “pesa un poco” y afirmó que “el fútbol está en todo el país”, recordando que fueron mucho “a buscar jugadores al interior del país”.

Por último, el entrerriano se refirió a los jugadores del seleccionado juvenil, cuyo crecimiento lo “emociona” y sobre quienes valora que vayan “captando lo que le proponen los entrenadores”, de cara a la próxima final del Mundial Sub-20, en la que enfrentarán a Marruecos el domingo 19 de octubre a las 20:00 horas (horario argentino).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Selección Argentina - Colombia, por el Mundial Sub 20

En una demostración de carácter, la Selección Argentina se metió en la final del Mundial Sub 20

Por Emanuel Cenci
Nuevo récord mundial para el capitán: Leo Messi, el máximo asistidor en la historia de las selecciones nacionales. 

Lionel Messi, el máximo asistidor en la historia de las selecciones nacionales: nuevo récord en su carrera

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina se puso en ventaja rápidamente con goles de Mac Allister y Montiel. 

La Selección Argentina derrotó a Puerto Rico por 6-0 con una verdadera exhibición de juego colectivo

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

La curiosa variante de la Selección Argentina ante Puerto Rico, pensando en el Mundial

Por Redacción Deportes