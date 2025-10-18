José Pekerman llenó de elogios a la Selección Argentina: "Emociona el crecimiento"

El entrenador, formador de la generación que hoy conduce a la Selección Argentina, se mostró feliz del presente en el Mundial Sub 20.

El exentrenador y formador de la Selección Argentina José Pekerman, destacó el trabajo de los entrenadores Lionel Scaloni y Diego Placente en el plantel mayor y juveniles, en el marco del Mundial Sub 20 que tiene a la Albiceleste como finalista.

En diálogo con 990 Sports, Pekerman se mostró conmovido por el presente del conjunto nacional, valorando que le “emociona ver el crecimiento de los jugadores”. Además, el DT de 76 años afirmó que los jugadores juveniles “van captando lo que les proponen los entrenadores” y que Argentina “está cumpliendo como lo que es: una potencia futbolística”.

José Pekerman sobre la Selección Argentina: "Tenemos que disfrutar lo conseguido" Selección Argentina Sub 20 Selección Argentina Sub 20 ante Nigeria, por el Mundial de la categoría AFA Pekerman arrancó la charla asegurando que “Placente y Scaloni están haciendo las cosas muy bien”, quedándose principalmente con la manera que tienen para elegir los jugadores que serán convocados, priorizando la “capacidad” por sobre el “amiguismo”.

El entrenador hizo énfasis, principalmente, en el funcionamiento de ambos como grupo, con la buena relación laboral que es necesario entre seleccionador juvenil y mayor, asegurando que “Placente está en el grupo porque convivieron en las selecciones”, así como también el exjugador de River “se ganó el respeto en Alemania”, así como Scaloni lo hizo en España, valorando también como están aprovechando las oportunidades que obtuvieron para estar a cargo de las selecciones mencionadas.

Además, el campeón de tres Mundiales Sub-20 opinó que “en Argentina tenemos que disfrutar lo que hemos conseguido con el tiempo”, que el país está cumpliendo como la “potencia futbolística” que es y que, aunque sea “difícil”, a veces hay que tener paciencia con los resultados.