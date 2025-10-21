21 de octubre de 2025 - 18:23

Champions League: golazo de Lautaro Martínez y paliza del Arsenal al Atlético de Madrid

En una nueva jornada de la UEFA Champions League, el Toro convirtió para el Inter de Milán. Además, el equipo del Cholo Simeone cayó categóricamente.

Los Andes
Redacción Deportes

Golazo de Lautaro Martínez para la victoria del Inter:

El Neroazzurri superó sin miramientos al Unión Saint Gilloise en condición de visitante, en un trámite que dominó de principio a fin. A pesar de esa superioridad, recién pudo romper el cero a los 41' de la primera parte con el gol de Denzel Dumfries. Allí se marcó el antes y después del partido.

Cuatro minutos más tarde, el propio Dumfries conectó con el joven Pio Espósito, que asistió a Lautaro Martínez. El Toro, implacable dentro del área, sin pensarlo ni controlar el balón, sacó un derechazo infernal que se coló en el ángulo y dejó sin chances al arquero local.

La cosa no quedó ahí, ya que en el complemento el Inter golpeó dos veces más para darle el broche de oro a una jornada donde le salió todo. A los 7' convirtió Calhanoglu desde los doce pasos, y cerca del final el atacante Pio Espósito se despachó con su propia conquista.

El Atlético de Madrid se comió una paliza en Inglaterra:

El Colchonero tuvo un encuentro para el olvido, y perdió sin atenuantes por 4 a 0 ante el Arsenal de Inglaterra en el Emirates Stadium. De esta forma, cortó una racha de siete partidos sin conocer la derrota.

Tras un primer tiempo entretenido y con chances claras para los dos, los Gunners sacaron ventajas sobre los 12' del complemento, cuando el defensor Gabriel Magalhaes superó la resistencia del portero Jan Oblak.

Desde allí, el trámite se le hizo muy cuesta arriba al elenco español, que no pudo recuperarse anímica ni tácticamente. Para colmo, en un lapso de diez minutos sufrió una debacle que lo hizo recibir otros tres tantos. Gabriel Martinelli amplió a los 19', y en pocos instantes Viktor Gyökeres sumó un doblete para el 4 a 0 definitivo.

En el Atlético de Madrid fueron titulares los argentinos Nicolás González, Giuliano Simeone, y Julián Álvarez, mientras que Thiago Almada ingresó desde el banco de los suplentes. Finalmente, Juan Musso y Nahuel Molina no sumaron minutos.

