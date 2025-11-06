"Tienen que apoyar a sus hijos": el emotivo mensaje de un padre a su hijo en la Marcha del Orgullo

El sábado 1 de noviembre miles de personas se hicieron presentes en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025 en Buenos Aires. El recorrido fue desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación. Entre la multitud se destacó el emotivo testimonio de Orlando, un padre que viajó desde el interior del país junto a su esposa para acompañar a su hijo.
La historia de Orlando fue capturada por la periodista Lucila Rojas, que trabaja para el programa de streaming de Ángel de Brito Bondi Live. En el clip, el padre sostenía un cartel que decía "Te amamos hijo!!! Tu familia" acompañado por una imagen de la bandera del colectivo.
Al iniciar su relato, Orlando explicó: “Tengo a mi hijo que es gay y venimos con la madre y yo a apoyar”. Reconoce que al ser criado en el interior, viene de un ambiente donde, según sus palabras, el concepto de que el “hombre es hombre” estaba arraigado, en referencia a las críticas y prejuicios sobre la sexualidad.
Sin embargo relata que pasó por un proceso de apertura mental cuando hablo con su hijo: "Me abrió la mente y me di cuenta que estuve equivocado". Demostrando su apoyo absoluto también comentó: "Amo a mi hijo con el alma daria todo por el le acompaño a donde él se vaya lo que él quiera hacer nosotros le apoyamos “
Al ser consultado sobre si el proceso había sido difícil, Orlando resumió: "Le aceptamos tal cual es y si el es feliz nosotros somos dos veces mas feliz , no puedo explicar a felicidad que tengo”
Cuando la periodista le preguntó si estaba orgullo, Orlando aprovechó la situación para dejar un importante mensaje hacia otros padres: “Tienen que apoyar a sus hijos , hoy porque mañana puede ser tarde pero no hoy porque es 1 de noviembre y es el dia del orgullo todo el año “.
El video alcanzó casi 500.000 reproducciones, alrededor de 50 mil me gusta y generó gran cantidad de comentarios emocionados que celebraron la actitid del padre. Se destacaron frases como: “Por más papás como Orlando “, “Este señor entendió todo” y “Este es el amor de una padre que realmente quiere a su hijo”.
Cabe destacar que en la provincia de Mendoza, la marcha está programada para el viernes 6 de diciembre, 17 hs. El destino será desde las calles Pedro Molina y San Martín hacia la Plaza Independencia.